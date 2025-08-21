Întâlnirea tinerilor ortodocși din Vaslui

Data: 21 August 2025

Municipiul Vaslui va fi sâmbătă, 23 august 2025, gazda ediției a 7‑a a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Vaslui (ITOV), eveniment care se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor.

Evenimentul (ITOV), aflat la a șaptea ediție, va reuni, la Vaslui, 600 de tineri de pe tot cuprinsul eparhiei. Aproximativ 100 de voluntari se vor implica în buna organizare a evenimentului, pe parcursul întregii zile.

Evenimentul este unul reprezentativ pentru Episcopia Hușilor și își propune să promoveze în rândurile tinerilor valorile perene ale neamului nostru, spiritualitatea și tradițiile lui.

Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor, Consiliul Județean Vaslui și Centrul Județean Cultural Vaslui, printr‑un parteneriat care își dorește să aibă un impact benefic pentru participanți.

Participanții vor beneficia de un program complex, cu manifestări cultural‑educative (conferința susținută de pr. prof. dr. Daniel Benga; ateliere tematice în Parcul Copou) și artistice (concert tradițional). Tema evenimentului este: „Crezul niceo‑constantinopolitan - pașaportul nostru pentru Cer”.

Ziua va începe cu Sfânta Liturghie, oficiată, începând cu ora7:00, de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Vaslui.

Deschiderea oficială ITOV 2025 va avea loc la ora 10:30, în Parcul Copou din Vaslui.

Va urma apoi conferința susținută de părintele Daniel Benga (intrarea liberă). Conferința va fi transmisă live pe pagina www.facebook.com/episcopiahusilor.ro.

Atelierele tematice se vor desfășura tot în parcul Copou, începând cu ora 14:00. Acestea includ: prim ajutor, modelaj în ipsos, jocuri educative nonformale, „Întreabă preotul!”, folk, poliția ‑ biroul pentru siguranța școlară, atelier pentru prevenirea infracționalității și a consumului de droguri.

De la ora 16:00, în aceeași locație va avea loc spectacolul tradițional susținut de Simona Maria Beșleagă, Grupul „Ecou”‑Bârlad, Ansamblul „Plaiurile Prutului”‑ Drânceni și invitatul special Paul Ananie. După concert va urma o sesiune de feedback din partea participanților, apoi cuvântul de final și închiderea oficială a evenimentului.