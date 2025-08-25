Întâlnirea tinerilor ortodocși din Vaslui

Data: 25 August 2025

Sâmbătă, 23 august 2025, în Parcul Copou din municipiul Vaslui a avut loc deschiderea oficială a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși Vaslui, ediţia a VII‑a. Evenimentul a întrunit peste 600 de tineri, veniți din protopopiatele eparhiei, precum și persoane din municipiul Vaslui, dornici să participe la conferința susținută de părintele profesor Daniel Benga, intitulată: „Crezul Niceo‑Constantinopolitan - pașaportul nostru pentru Cer”.

În deschidere, adresându‑se tinerilor, Preasfinția Sa i‑a îndemnat să cultive experiența privirii înspre Dumnezeu: „În momentul în care ne place ceva foarte mult și, desigur, dacă este vorba de o persoană, nu ne mai săturăm privind‑o. Ne este suficient să ne uităm la persoana pe care o iubim, fără să schimbăm nici o vorbă. Tăcerea în sine este suficientă; privirea în sine. Privirea pe care o îndreptăm înspre cel pe care‑l iubim este cea care ne hrănește și ne deconectează, ne dă o stare de liniște; ne decuplăm de la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este ceva similar cu doi îndrăgostiți care, oricâtă lume s‑ar perinda în jurul lor, au impresia că sunt numai ei doi; sunt atât de absorbiți unul de celălalt, atât de mult simt acea stare de bucurie, încât au capacitatea aceasta de a face abstracție față de tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Vă doresc să dobândiți această experiență a privirii lui Dumnezeu, și, desigur, să simțiți că și El vă privește pe voi”.

Preasfinția Sa a mulțumit tuturor celor implicați în organizarea acestui eveniment, în primul rând părintelui consilier Marian Rugină, celor peste 100 de voluntari, preoților din eparhie, părinților consilieri și părinților protopopi de la cele trei protopopiate din Episcopia Hușilor.

A urmat apoi conferința „Crezul Niceo‑Constantinopolitan - pașaportul nostru pentru Cer”, susținută de părintele profesor Daniel Benga, transmisă live pe pagina www.facebook.com/episcopiahusilor.ro.

Între altele, părintele Daniel Benga a arătat că „Crezul este o carte de identitate. Avem două cetățenii. Cu pașaportul pământesc trecem granițe pământești, cu cel ceresc mergem către cer înaintea lui Dumnezeu. În textul Crezului ni se spune cine este Dumnezeu, cine suntem noi, de unde venim și unde mergem. Crezul, în primul articol, declară cine suntem noi, adică fiii unui Tată ceresc - aceasta este identitatea noastră ca oameni, copiii lui Dumnezeu. Pe pământ nu avem aceleași șanse, dar în Biserică avem șansa să recâștigăm noi părinți, părinții dumnezeiești, Bunul Dumnezeu, Care ne devine tată. Din al doilea articol din Crez aflăm că Fiul este de-o ființă cu Tatăl, adică Iisus Hristos este egal cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, deci Dumnezeu are un Fiu, știe să iubească, de aceea Crezul mai poate fi numit și o istorie a iubirii lui Dumnezeu cu noi”.

Partea a doua a întâlnirii a fost rezervată întrebărilor din partea publicului.