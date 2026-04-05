Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Intrarea Domnului în Ierusalim, prăznuită într‑o biserică prahoveană

Intrarea Domnului în Ierusalim, prăznuită într‑o biserică prahoveană

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 05 Aprilie 2026

Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, a 6‑a din Postul Mare, a fost prăznuită cu multă bucurie și în Parohia Pleașa, județul Prahova, prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Alături de ierarh s‑au rugat părintele Marius Adrian Gheorghe, parohul sfântului lăcaș, și arhidiaconul Andrei Duță. În cuvântul de învățătură rostit credincioșilor prahoveni, Preasfinția Sa a explicat semnificația duhovnicească a gestului Mariei de a unge cu mir picioarele Mântuitorului Iisus Hristos.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a subliniat puterea jertfei și dragostea Mariei față de Fiul lui Dumnezeu, evidențiate prin gestul ungerii cu mir a picioarelor Sale: „După învierea lui Lazăr, Mântuitorul Iisus Hristos Se afla la o masă în Betania, iar acolo a venit o femeie care L‑a uns cu mir. Ni se spune și valoarea acelui mir, una impresionantă, întrucât cei care munceau din greu, de dimineața până seara, primeau un dinar, aceasta fiind plata pentru o zi de osteneală. Mirul vărsat pe picioarele și capul Mântuitorului Iisus Hristos valora însă 300 de dinari. Am putea spune că reprezenta o adevărată bogăție, motiv pentru care unul dintre ucenici, preocupat doar în aparență de săraci, a spus că este o mare risipă și că ar fi fost mai bine ca mirul să fie vândut, iar banii împărțiți săracilor. El nu era însă un binefăcător, ci un om care își ascundea gândurile, deoarece fura din punga comună a ucenicilor. Era vorba despre Iuda, care tocmai el s‑a gândit atunci la săraci, deși Sfânta Evanghelie ne spune că lua din ceea ce nu i se cuvenea. De aceea, a făcut acum caz că risipa este prea mare și că banii ar fi trebuit oferiți săracilor”.

Ierarhul a explicat, totodată, faptul că în cuvintele Mântuitorului, prin care îi îngăduie femeii să‑I ungă picioarele, se descoperă o profeție împlinită câteva zile mai târziu, în Vinerea răstignirii. „Mântuitorul Iisus a spus: «Las‑o, că pentru ziua îngropării Mele l‑a păstrat» (Ioan 12, 7). Aceste cuvinte erau, de fapt, o profeție, împlinită câteva zile mai târziu, când Mântuitorul a fost coborât de pe Cruce. Era ziua de vineri, înaintea Paștilor iudaice, iar Legea nu îngăduia ca trupurile celor răstigniți să rămână pe cruce. Din acest motiv, după ce au primit încuviințarea de la guvernator, câțiva apropiați ai Mântuitorului au coborât în grabă Trupul Său și L‑au așezat într‑un mormânt în care nimeni nu mai fusese pus până atunci”, a spus Preasfinţia Sa.

Părintele Marius Adrian Gheorghe a adresat cuvinte de mulțumire Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul în această frumoasă zi de sărbătoare: „Trăim momente de bucurie și de binecuvântare în această zi atât de frumoasă și suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru binecuvântarea pe care am primit‑o de a-l avea în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul”.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Denia din Sfânta și Marea Luni la Catedrala Patriarhală Știri
    Denia din Sfânta și Marea Luni la Catedrala Patriarhală

    Potrivit rânduielii specifice slujbelor din Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului, în bisericile ortodoxe a fost săvârșită, în seara zilei de duminică, 5 aprilie, Denia din Sfânta și Marea Luni. La Catedrala Patriarhală din București, slujba a fost oficiată de un sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte și părintele prof. dr. Ștefan Buchiu, vicar eparhial onorific al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

    05 Apr, 2026
  • Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim pe Colina Bucuriei Știri
    Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim pe Colina Bucuriei

    Credincioșii bucureșteni au participat duminică, 5 aprilie 2026, la Sfânta Liturghie prilejuită de marele praznic al Intrării Domnului în Ierusalim. La Catedrala Patriarhală, slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

    05 Apr, 2026
  • „Prefigurarea intrării Domnului în Ierusalimul ceresc” Știri
    „Prefigurarea intrării Domnului în Ierusalimul ceresc”

    Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, al șaselea popas duminical al Postului Mare, a fost prăznuită cu bucurie la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. La finalul Sfintei Liturghii săvârșite aici, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesurile duhovnicești ale praznicului, plecând de la Evanghelia duminicală (Ioan 12, 1-18). Preafericirea Sa a afirmat că, în esență, semnificația sărbătorii Floriilor este aceea că „florile virtuților din suflet, adunate în Postul Mare, sunt oferite lui Hristos”.

    05 Apr, 2026
TOP 6 Știri