Intrarea Domnului în Ierusalim, prăznuită într‑o biserică prahoveană

Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, a 6‑a din Postul Mare, a fost prăznuită cu multă bucurie și în Parohia Pleașa, județul Prahova, prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Alături de ierarh s‑au rugat părintele Marius Adrian Gheorghe, parohul sfântului lăcaș, și arhidiaconul Andrei Duță. În cuvântul de învățătură rostit credincioșilor prahoveni, Preasfinția Sa a explicat semnificația duhovnicească a gestului Mariei de a unge cu mir picioarele Mântuitorului Iisus Hristos.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a subliniat puterea jertfei și dragostea Mariei față de Fiul lui Dumnezeu, evidențiate prin gestul ungerii cu mir a picioarelor Sale: „După învierea lui Lazăr, Mântuitorul Iisus Hristos Se afla la o masă în Betania, iar acolo a venit o femeie care L‑a uns cu mir. Ni se spune și valoarea acelui mir, una impresionantă, întrucât cei care munceau din greu, de dimineața până seara, primeau un dinar, aceasta fiind plata pentru o zi de osteneală. Mirul vărsat pe picioarele și capul Mântuitorului Iisus Hristos valora însă 300 de dinari. Am putea spune că reprezenta o adevărată bogăție, motiv pentru care unul dintre ucenici, preocupat doar în aparență de săraci, a spus că este o mare risipă și că ar fi fost mai bine ca mirul să fie vândut, iar banii împărțiți săracilor. El nu era însă un binefăcător, ci un om care își ascundea gândurile, deoarece fura din punga comună a ucenicilor. Era vorba despre Iuda, care tocmai el s‑a gândit atunci la săraci, deși Sfânta Evanghelie ne spune că lua din ceea ce nu i se cuvenea. De aceea, a făcut acum caz că risipa este prea mare și că banii ar fi trebuit oferiți săracilor”.

Ierarhul a explicat, totodată, faptul că în cuvintele Mântuitorului, prin care îi îngăduie femeii să‑I ungă picioarele, se descoperă o profeție împlinită câteva zile mai târziu, în Vinerea răstignirii. „Mântuitorul Iisus a spus: «Las‑o, că pentru ziua îngropării Mele l‑a păstrat» (Ioan 12, 7). Aceste cuvinte erau, de fapt, o profeție, împlinită câteva zile mai târziu, când Mântuitorul a fost coborât de pe Cruce. Era ziua de vineri, înaintea Paștilor iudaice, iar Legea nu îngăduia ca trupurile celor răstigniți să rămână pe cruce. Din acest motiv, după ce au primit încuviințarea de la guvernator, câțiva apropiați ai Mântuitorului au coborât în grabă Trupul Său și L‑au așezat într‑un mormânt în care nimeni nu mai fusese pus până atunci”, a spus Preasfinţia Sa.

Părintele Marius Adrian Gheorghe a adresat cuvinte de mulțumire Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul în această frumoasă zi de sărbătoare: „Trăim momente de bucurie și de binecuvântare în această zi atât de frumoasă și suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru binecuvântarea pe care am primit‑o de a-l avea în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul”.