Întrunire comună pentru elaborarea noii programe școlare la disciplina Religie

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc vineri și sâmbătă întrunirea comună a Comisiei Patriarhiei Române pentru curriculumul disciplinei școlare Religie și a grupului de lucru pentru noua programă școlară la Religie, cultul ortodox, pentru clasele a 9‑a - a 12‑a. La întâlnire, alături de reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, ai Sectorului teologic‑educațional al Administrației Patriarhale și ai inspectoratelor școlare județene, a participat și Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal.

Deschiderea întrunirii comune a avut loc vineri, 19 septembrie, în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman” al instituției de învățământ teologic. Cuvântul inaugural i‑a aparținut Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul: „Vă mulțumesc, în numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru prezența la această comisie. Eu vă felicit pentru că Religia este una dintre disciplinele care se află în faza cea mai avansată cu elaborarea tuturor acestor etape. Începând din 2020 s‑a tot lucrat, iar la câteva dintre aceste întruniri am participat și eu. Această ultimă etapă nu are în vedere decât alcătuirea programelor analitice. Deși a mai rămas doar această fază, este un moment deosebit de important care cere un mare efort și o mare atenție din partea tuturor, atât din partea comisiei Patriarhiei, cât și din cea a comisiei Ministerului Educației și Cercetării”.

În cadrul întrunirii a luat cuvântul și profesorul Constantin Cucoș de la Departamentul pentru pregătirea personalului didactic al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din Iași: „Programa la care noi lucrăm este o necesitate și chiar o obligație de care ne‑am dat seama întrucât cunoaștem cu toții unele precarități de conținut și nevoia aducerii la zi atât a tematicii, cât și a conceptului. Este o probă de foc, întrucât mulți își vor îndrepta privirea spre acest produs curricular, atât cunoscători și prieteni, cât și persoane rău‑intenționate care vor căuta și vor exploata vulnerabilități”.

Pe baza noii programe școlare, elevii vor avea posibilitatea să susțină Bacalaureatul la Religie începând cu anul 2030.

„Este un moment important pentru sistemul de învățământ românesc. Am ajuns în momentul în care discutăm și lucrăm intens la programele școlare pentru disciplina Religie. Ne dorim foarte mult ca în programele și în manualele școlare pentru această disciplină să abordăm teme care țin de vremurile pe care le trăim. Ne dorim ca abordarea pe care o vom avea, inclusiv cea de predare, să fie cât mai aproape de nevoile elevilor noștri. Cu siguranță, programa și manualele care vor veni îi vor ajuta mult pe tinerii care sunt în căutarea lui Dumnezeu și care sunt dornici de a experimenta spiritualitatea ortodoxă”, a declarat pentru TRINITAS TV Romeo Moșoiu, consilier în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.