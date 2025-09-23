La Iași, ospitalitatea devine milostenie

Data: 23 Septembrie 2025

Joi, 18 septembrie 2025, a avut loc întâlnirea partenerilor din domeniul ospitalității care se vor implica anul acesta în susținerea pelerinilor veniți la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Peste 30 de restaurante, cafenele și locații de referință au răspuns „prezent” la invitația fiideajutor.ro, platforma faptelor bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dublu față de anul trecut. Apelul rămâne deschis pentru oricine dorește să se implice.

Anul trecut, peste 270.000 de pelerini au trecut pe la baldachinul Ansamblului mitropolitan, primind binecuvântarea Sfintei Cuvioase Parascheva.

Astfel, pentru a‑i întâmpina cum se cuvine, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a avut loc întâlnirea partenerilor din domeniul ospitalității, cu scopul de a stabili buna organizare a acestui amplu efort de solidaritate, menit să aline osteneala celor care vor veni la Iași să se închine la racla sfântă.

Evenimentul, moderat de părintele Cosmin Brînză, director al platformei fiideajutor.ro, a reunit reprezentanți ai unora dintre cele mai apreciate restaurante, cafenele, hanuri, brutării și firme de catering din Iași și împrejurimi, oameni care, an de an, își pun priceperea și resursele în slujba binelui.

Dacă anul trecut au fost implicați 14 parteneri, anul acesta numărul lor s‑a dublat, ajungând la peste 30 de locații: Hotel Astoria (Iași), Hotel Bellaria (Iași), El Barin (Iași), Restaurant Bizantiq (Iași), Cafeneaua Piața Unirii (Iași), Restaurant Carbon (Iași), Chalette Events (Bucium), Cofetăria Mont Blanc (Iași), Crevețeria (Iași), Fast Food Dania (Iași), Simigeria Petru (Iași), Elysium Events & Restaurant Salsa (Iași), Hanu' Vișoianu (Lunca Cetățuii), Hotel Coroana (Târgu Frumos), Hotel Internațional (Iași), KOSAROM & AVI‑TOP (Pașcani), La Castel & Panifcom (Iași), Restaurant Lees (Iași), Restaurant Romeo e Giulietta (Iași), Liria Events (Aroneanu), Motel Bucium & Grand Hotel Traian (Iași), Restaurant Oscar (Iași), Restaurant „Plopii fără soț” & Casablanca (Iași), Popas Șipote (Șipote), Restaurant „Bolta Rece” (Iași), Restaurant Rita (Iași), Restaurant Select (Pașcani), Take&Eat (Iași), Pizza Di Napo (Iași), Hotel Unirea (Iași), Distribuitor Simba Invest și Asociația „Brațele Părintești” (Bacău). Aceștia vor pregăti și distribui, sub coordonarea echipei fiideajutor.ro, peste 40.000 de porții de hrană, ceai și apă, de‑a lungul traseului pelerinilor, pe întreaga durată a sărbătorii.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan le‑a adresat participanților un cuvânt de mulțumire și binecuvântare, apreciind implicarea lor „din dragoste pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva și pentru aproapele aflat pe drumul pelerinajului”. I‑a încurajat și le‑a împărtășit, cu blândețe și realism, câteva dintre greutățile nevăzute ale organizării unei sărbători de asemenea amploare, sublinind că, dincolo de efortul logistic, acest pelerinaj este mai ales un exercițiu de comuniune, în care dăruirea fiecăruia devine parte dintr‑o lucrare mai mare, prin care mii de suflete primesc întărire, alinare și nădejde.

A fost prezent și părintele Narcis Axinte, consilier la Sectorul de asistenţă socială şi medicală „Diaconia” al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, cel care coordonează, an de an, efortul unitar al parohiilor și mănăstirilor din întreaga arhiepiscopie, prin care sunt pregătite și oferite peste 100.000 de porții de hrană pentru pelerini. Implicarea sa asigură continuitatea și coeziunea acestui impresionant lanț al generozității, prin care mii de voluntari, bucătari și donatori lucrează împreună, discret și eficient, pentru binele celor veniți la Iași.

Persoanele care sunt interesate să sprijine sunt invitate să scrie la: office@fiideajutor.ro sau să sune la numărul 0746.936.969.