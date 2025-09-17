Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lansarea filmului‑documentar „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia”

Data: 17 Septembrie 2025

Mitropolia Basarabiei, împreună cu TRINITAS TV, organizează sâmbătă, 20 septembrie, un eveniment dedicat unuia dintre marii mărturisitori ai Bisericii din pământul nostru - Sfântul Iraclie din Basarabia.

Proiecția de gală a documentarului „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia” va avea loc la Cineplex Loteanu din Chișinău, începând cu ora 19:00. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile, pe baza unei înscrieri la adresa: filmdocumentar@trinitastv.ro.

Filmul spune povestea cutremurătoare de viață a protosinghelului Iraclie Flocea (1893-1964), personalitate providențială pentru românii din Basarabia în vremuri de prigoană. Refuzând orice compromis cu regimul ateu sovietic, Sfântul Iraclie a purtat cu demnitate povara credinței, a suferinței și a jertfei, devenind un adevărat stâlp al Bisericii în anii întunecați ai ocupației străine.

Proiectul este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, în parteneriat cu Mitropolia Basarabiei, Episcopia Basarabiei de Sud, Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova și TVR Moldova.

 

