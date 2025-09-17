Lansarea filmului‑documentar „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia”

Data: 17 Septembrie 2025

Mitropolia Basarabiei, împreună cu TRINITAS TV, organizează sâmbătă, 20 septembrie, un eveniment dedicat unuia dintre marii mărturisitori ai Bisericii din pământul nostru - Sfântul Iraclie din Basarabia.

Proiecția de gală a documentarului „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia” va avea loc la Cineplex Loteanu din Chișinău, începând cu ora 19:00. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile, pe baza unei înscrieri la adresa: filmdocumentar@trinitastv.ro.

Filmul spune povestea cutremurătoare de viață a protosinghelului Iraclie Flocea (1893-1964), personalitate providențială pentru românii din Basarabia în vremuri de prigoană. Refuzând orice compromis cu regimul ateu sovietic, Sfântul Iraclie a purtat cu demnitate povara credinței, a suferinței și a jertfei, devenind un adevărat stâlp al Bisericii în anii întunecați ai ocupației străine.

Proiectul este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, în parteneriat cu Mitropolia Basarabiei, Episcopia Basarabiei de Sud, Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova și TVR Moldova.