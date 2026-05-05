Liturghie arhierească în Parohia Drăgești, Episcopia Oradiei

În Duminica Vindecării slăbănogului de la Vitezda, 3 mai, la pomenirea Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în biserica Parohiei Drăgești, Protopopiatul Beiuș.

Din soborul slujitor a făcut parte arhimandritul Atanasie Paleu, duhovnicul Mănăstirii „Sfânta Cruce” din Oradea. La slujbă au participat stareța așezământului monahal orădean, stavrofora Mina Bădilă, şi o parte din obștea mănăstirii, care a și oferit răspunsurile liturgice de la strana enoriei.

Cuvântul de învățătură al Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie a avut în centrul său tâlcuirea „roadelor” Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos în viața oamenilor, înțeleasă ca vindecare și ridicare. Nu este doar o vindecare din moartea biologică, ci mai ales o ridicare din păcat, din patimi, din devenirea întru moarte a omului înstrăinat de Dumnezeu, atins de paralizia indusă de neascultarea primilor oameni și agravată de urmașii acestora și, în particular, de fiecare dintre noi. Ridicarea întru Hristos nu este doar o suprimare a simptomelor amorțelii spirituale, ci o vindecare a simțurilor sufletești și trupești, deopotrivă, care încep să perceapă altfel viața de aici, cu deschidere amplă spre viața cea veșnică.

Programul liturgic s‑a încheiat cu alocuțiunile festive ale părintelui Marian‑Vasile Popa, protopopul Beiușului, și cea a părintelui paroh Vasile Paleu. În semn de recunoștință față de Episcopul locului, preotul paroh i‑a oferit în dar o icoană a Sfântului Cuvios Sofronie Athonitul de la Essex, unul dintre patronii spirituali ai Preasfinției Sale.

Nu în ultimul rând, Preasfințitul Părinte Sofronie a adresat un cuvânt de binecuvântare, prin care a transmis urări părintelui paroh și credincioșilor acestei enorii astfel încât să aibă parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, ridicarea din robia păcatelor și de vindecarea aduse de Domnul Hristos Cel răstignit și înviat.