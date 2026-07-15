Liturghie arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

În Duminica a 6‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Din soborul slujitorilor care l‑au însoțit pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim în rugăciune au făcut parte preacuviosul părinte arhimandrit Nectarie Eftime, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale, preacuviosul părinte arhimandrit Andrei Ioniță, cadru didactic la Școala Postliceală din cadrul Liceului Teologic „Episcop Melchisedec”‑Roman, preacuvioși și preacucernici preoți și diaconi ai sfântului lăcaș mușatin.

După citirea Evangheliei, cuvântul de învățătură a fost adresat celor prezenți de către arhimandritul Andrei Ioniță, care a subliniat faptul că vindecarea integrală a omului, a sufletului mai întâi și apoi a trupului, înseamnă refacerea legăturii comuniunii de iubire cu Dumnezeu, iar la această stare duhovnicească omul nu poate ajunge singur, ci este nevoie întotdeauna de sprijinul comunității credincioșilor, care sunt mâinile întinse ale lui Dumnezeu.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a vorbit despre semnificațiile sărbătorii din această zi pe care Sfânta Biserică a închinat‑o Icoanei Maicii Domnului Prodromița din Muntele Athos. În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a precizat care a fost contextul istoric în care a fost pictată Icoana Maicii Domnului Prodromița.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a relatat modul minunat în care Icoana Maicii Domnului Prodromița a fost pictată de o mână nevăzută în atelierul iconarului Iordache Neculau, la Mănăstirea Bucium.

În finalul cuvântului său, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre evlavia credincioșilor din Moldova față de Maica Domnului și despre icoanele făcătoare de minuni care au fost zugrăvite cu chipul ei, acestea aducând de‑a lungul timpului alinare tuturor celor care cu credință s‑au rugat înaintea lor, cerând ajutor în necazuri și suferințe. Ajutorul Maicii Domnului se manifestă mai ales în contextul participării credincioșilor, în comuniune, la rugăciunea euharistică, Trupul și Sângele Domnului fiind hrana care vindecă și mijlocește intrarea în Împărăția lui Dumnezeu.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corala „Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale din Roman.