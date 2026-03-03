Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Liturghie arhierească la Catedrala Episcopală din Zalău

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Ionuţ Chifa - 03 Martie 2026

În duminica întâi din Postul Mare, 1 martie, numită Duminica Ortodoxiei, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău.

Ierarhul a arătat în cuvântul de învățătură că Duminica Ortodoxiei nu este doar o rememorare istorică a biruinței credinței, ci o chemare concretă la asumarea Ortodoxiei ca mod de viață, în recunoștință față de înaintași și în responsabilitatea de a face ca dreapta credință să se suprapună deplin peste viața personală și comunitară.

De asemenea, a subliniat că Ortodoxia nu poate fi trăită cu dublă măsură, ci ca o asumare deplină, fără dedublare, într‑o viață unitară înaintea lui Dumnezeu: „Ortodoxia nu înseamnă part‑time job, cum se spune acum, ci înseamnă douăzeci și patru de ore din douăzeci și patru. Înseamnă viața întreagă. Ortodoxia este viața noastră. Ortodoxia se suprapune peste tot ceea ce suntem noi și nu poate fi doar un mic fragment, o mică porțiune ce se numește duminică sau sărbătoare sau chiar momentul nostru de rugăciune. Ortodoxia înseamnă un mod de viață”.

Pr. Adrian Onica, eclesiarhul Catedralei Episcopale, a citit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei 2026. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Lumină Lină” al Catedralei Episcopale din Zalău, dirijat de prof. Ciprian Ghiurco. Sfânta Liturghie a fost săvârşită în prezența a numeroși credincioși și oficialități, în frunte cu secretarul de stat pentru culte, Ciprian Vasile Olinici. 

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Episcopală din Zalău  -   PS Benedict, Episcopul Sălajului  -   Duminica Ortodoxiei
Alte articole din Știri
  • Hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Arad Știri
    Hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

    În prima duminică a Postului Mare, 1 martie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. În cadrul slujbei,

    03 Mar, 2026
  • Procesiune la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, Baia Mare Știri
    Procesiune la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, Baia Mare

    Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în prima duminică din Postul Mare. Sfânta Liturghie s‑a încheiat cu o procesiune în jurul catedralei, în sunete de toacă şi clopote, cu credincioșii purtând în mâini sfinte icoane.

    03 Mar, 2026
  • Duminica Ortodoxiei sărbătorită la Catedrala Episcopală din Deva Știri
    Duminica Ortodoxiei sărbătorită la Catedrala Episcopală din Deva

    În Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Sfintelor Paști, 1 martie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

    03 Mar, 2026
