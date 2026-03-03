Liturghie arhierească la Catedrala Episcopală din Zalău

În duminica întâi din Postul Mare, 1 martie, numită Duminica Ortodoxiei, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău.

Ierarhul a arătat în cuvântul de învățătură că Duminica Ortodoxiei nu este doar o rememorare istorică a biruinței credinței, ci o chemare concretă la asumarea Ortodoxiei ca mod de viață, în recunoștință față de înaintași și în responsabilitatea de a face ca dreapta credință să se suprapună deplin peste viața personală și comunitară.

De asemenea, a subliniat că Ortodoxia nu poate fi trăită cu dublă măsură, ci ca o asumare deplină, fără dedublare, într‑o viață unitară înaintea lui Dumnezeu: „Ortodoxia nu înseamnă part‑time job, cum se spune acum, ci înseamnă douăzeci și patru de ore din douăzeci și patru. Înseamnă viața întreagă. Ortodoxia este viața noastră. Ortodoxia se suprapune peste tot ceea ce suntem noi și nu poate fi doar un mic fragment, o mică porțiune ce se numește duminică sau sărbătoare sau chiar momentul nostru de rugăciune. Ortodoxia înseamnă un mod de viață”.

Pr. Adrian Onica, eclesiarhul Catedralei Episcopale, a citit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei 2026. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Lumină Lină” al Catedralei Episcopale din Zalău, dirijat de prof. Ciprian Ghiurco. Sfânta Liturghie a fost săvârşită în prezența a numeroși credincioși și oficialități, în frunte cu secretarul de stat pentru culte, Ciprian Vasile Olinici.