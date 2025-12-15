Liturghie arhierească la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

În Duminica a 28‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. În cuvântul de învăţătură, ierarhul le‑a tâlcuit credincioşilor prezenţi Evanghelia duminicii.

În soborul slujitor s‑au aflat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, slujitori ai Catedralei Mitropolitane şi alţi slujitori ai sfintelor altare. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu l‑a hirotonit diacon pe teologul David Gheorghiu, informează Mitropolia Ardealului.

Credincioşii prezenţi în număr mare la Sfânta Liturghie au ascultat cuvântul de învățătură al ierarhului, care a vorbit despre chemarea de a participa la Masa Împărăţiei, adică la împărtăşirea cu Sfintele Taine în Biserica Mântuitorului Hristos.

„Cu o săptămână înainte de duminica premergătoare Naşterii Domnului, când ne este prezentată genealogia Mântuitorului Iisus Hristos, deci înainte de a vedea cu adevărat că Cel întrupat a fost și Dumnezeu adevărat, pentru că este Fiul lui Dumnezeu, dar și Om adevărat, pentru că s‑a respectat în iconomia mântuirii această genealogie, această rânduială de trei ori câte paisprezece generații, iată‑ne acum, în această duminică, chemați cu toții să participăm la Masa Împărăției.

Nu trebuie să așteptăm sfârșitul vieții, nu trebuie să ne împărtășim doar când suntem pe patul de moarte, ci trebuie să ne hrănim continuu cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, la Masa Împărăției care este Sfânta Euharistie. În fiecare duminică și în fiecare sărbătoare sunt aduşi copiii la Sfânta Împărtăşanie și apoi vin şi părinţii. Cu atât mai mult în această perioadă a postului, după ce am făcut o baie de curățire lăuntrică prin Taina Spovedaniei, după ce ne‑am recunoscut neputința noastră, greșelile noastre, păcatele noastre, slăbiciunile noastre, dar cu umilință și cu multă putere strigăm după Mântuitorul să ne tămăduiască rănile sufletului și ale trupului și să ne pregătească loc la Masa Împărăției. Aceasta este chemarea de astăzi, aceasta este șansa pe care ne‑o oferă Mântuitorul Iisus Hristos: chemarea la Masa Împărăției. La Masa Împărăției avem șansa nu o dată pe an, cum ne‑am cam obișnuit noi, în Postul Mare, nu de două ori pe an, adică în Postul Mare și în Postul Crăciunului, nu de patru ori pe an în toate cele patru posturi, ci ori de câte ori ne este foame și ne este sete după Dumnezeu”, a spus ierarhul.

Mulţi dintre credincioşii prezenţi s‑au pregătit pentru primirea Sfintei Împărtăşanii în această duminică din perioada pregătitoare pentru marele praznic al Naşterii Domnului şi au adus cinstire Preasfintei Treimi şi sfinţilor ocrotitori ai Mitropoliei Ardealului.