Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Liturghie arhierească la Mănăstirea Măgura Ocnei

Liturghie arhierească la Mănăstirea Măgura Ocnei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Mioara Ignat - 04 Decembrie 2025

Miercuri, 3 decembrie 2025, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Măgura Ocnei, județul Bacău. Din soborul slujitorilor au făcut parte și părintele exarh arhimandrit Nicolae Dănilă, părinții slujitori la altarul Mănăstirii Măgura Ocnei, părintele protopop de Sascut, pr. Alexandru Grigoraș, și preoți din împrejurimi. Atmosfera liturgică a fost întregită de răspunsurile la strană oferite de corul maicilor din obștea așezământului monahal.

În cadrul slujbei arhierești, din încredințarea IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim, PS Părinte Teofil Trotușanul a hirotonit în treapta diaconiei pe teologul Teofan Pădureanu, care va sluji la Schitul „Sfântul Andrei” Podei, Comănești. De asemenea, Preasfinția Sa l-a hirotonit preot pe părintele diacon Ștefan Gabriel Lupu, pe seama Parohiei Căbești 2, Protopopiatul Sascut.

În cuvântul de învățătură, PS Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre sensul postului și urmarea lui Hristos.

În încheierea cuvântului, ierarhul de la Roman a transmis un mesaj de felicitare și încurajare adresat atât obștii mănăstirii, celor doi teologi hirotoniți, cât și tuturor celor prezenți.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a oficiat o slujbă de pomenire pentru vrednicul de pomenire arhimandrit Epifanie Bulancea, cel care a refăcut din temelii Mănăstirea Măgura Ocnei după desființarea și distrugerea acesteia în perioada comunistă. Părintele arhimandrit a trecut la Domnul la 25 aprilie 2018, rămânând în memoria obștii și a credincioșilor drept un neobosit ctitor și restaurator al vieții monahale din zonă.

Cu acest prilej, în biserica Mănăstirii Măgura Ocnei a fost așezată spre cinstire icoana care poartă în ea o părticică din moaștele Sfântului Cuvios Visarion de la Lainici, pentru a contribui la dezvoltarea cultului sfântului cu origini băcăuane în zona Târgu Ocna și la răspândirea evlaviei față de acesta în întreaga Arhiepiscopie a Romanului și Bacăului. 

Citeşte mai multe despre:   PS Teofil Trotușanul  -   Mănăstirea Măgura Ocnei din Bacău
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri