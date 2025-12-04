Liturghie arhierească la Mănăstirea Măgura Ocnei

Miercuri, 3 decembrie 2025, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Măgura Ocnei, județul Bacău. Din soborul slujitorilor au făcut parte și părintele exarh arhimandrit Nicolae Dănilă, părinții slujitori la altarul Mănăstirii Măgura Ocnei, părintele protopop de Sascut, pr. Alexandru Grigoraș, și preoți din împrejurimi. Atmosfera liturgică a fost întregită de răspunsurile la strană oferite de corul maicilor din obștea așezământului monahal.

În cadrul slujbei arhierești, din încredințarea IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim, PS Părinte Teofil Trotușanul a hirotonit în treapta diaconiei pe teologul Teofan Pădureanu, care va sluji la Schitul „Sfântul Andrei” Podei, Comănești. De asemenea, Preasfinția Sa l-a hirotonit preot pe părintele diacon Ștefan Gabriel Lupu, pe seama Parohiei Căbești 2, Protopopiatul Sascut.

În cuvântul de învățătură, PS Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre sensul postului și urmarea lui Hristos.

În încheierea cuvântului, ierarhul de la Roman a transmis un mesaj de felicitare și încurajare adresat atât obștii mănăstirii, celor doi teologi hirotoniți, cât și tuturor celor prezenți.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a oficiat o slujbă de pomenire pentru vrednicul de pomenire arhimandrit Epifanie Bulancea, cel care a refăcut din temelii Mănăstirea Măgura Ocnei după desființarea și distrugerea acesteia în perioada comunistă. Părintele arhimandrit a trecut la Domnul la 25 aprilie 2018, rămânând în memoria obștii și a credincioșilor drept un neobosit ctitor și restaurator al vieții monahale din zonă.

Cu acest prilej, în biserica Mănăstirii Măgura Ocnei a fost așezată spre cinstire icoana care poartă în ea o părticică din moaștele Sfântului Cuvios Visarion de la Lainici, pentru a contribui la dezvoltarea cultului sfântului cu origini băcăuane în zona Târgu Ocna și la răspândirea evlaviei față de acesta în întreaga Arhiepiscopie a Romanului și Bacăului.