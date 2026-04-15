Lumina Învierii pentru credincioșii arădeni

Credincioşii arădeni au participat la slujba Învierii şi la Sfânta Liturghie din ziua praznicului, 12 aprilie, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad. Slujbele au fost oficiate de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În seara zilei de 11 aprilie, pe platoul din faţa Catedralei Arhiepiscopale, ierarhul împreună cu oficialități locale, primari, preoţi și credincioși din județul Arad au întâmpinat Sfânta Lumină adusă de la Mormântul Domnului din Ierusalim, prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a subliniat, în cuvântul de învățătură, însemnătatea profundă a Sfintei Lumini de la Ierusalim pentru viața credincioșilor. A explicat că această Lumină nu este doar o manifestare văzută, ci o mărturie vie a biruinței lui Hristos asupra întunericului păcatului și al morții: „În fiecare an, această minune se face pentru a ne întări credința și pentru a ne arăta că Învierea nu este doar un eveniment al trecutului, ci o realitate vie, care se continuă în viața Bisericii și în sufletul fiecărui credincios. Astfel, primind Sfânta Lumină, suntem chemați să o ducem mai departe, ca pe un dar sfânt, în casele și în inimile noastre”.

La miezul nopții, la Catedrala Arhiepiscopală, chiriarhul a săvârşit slujba Învierii Domnului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa unui număr impresionant de credincioşi. Cu acest prilej, a adresat îndemnul de a tinde spre realizarea asemănării cu Dumnezeu, prin examenul conștiinței, având inimile împăcate, sufletele deschise spre cei apropiați și iertând pentru a fi iertați și a intra în comuniune cu Dumnezeu. La sfârșitul slujbei, credincioșii prezenți au primit Sfintele Paști.

La slujba din ziua de praznicului au fost prezenți Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Alteța Sa Regală, Principele Radu, însoţiți de Tiberiu Dekany, preşedintele Societăţii „Amicii Regelui Mihai”. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală, înconjurat de soborul de preoți și diaconi ai catedralei. Ierarhul a vorbit credincioșilor prezenți despre Învierea Domnului ca garanție fundamentală pentru credința noastră. La final, a mulțumit tuturor pentru participarea la Sfânta Liturghie.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Arhiepiscopale din Arad, condus de arhid. Laviniu Morariu, împreună cu cântăreții din strana catedralei. La momentul împărtășirii clericilor, Corala „Junior” a catedralei, formată din 20 de copii cu vârste între 6 și 13 ani, condusă de Lucia Iliescu Brădean, a intonat pricesne.