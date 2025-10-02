În ziua cinstirii Acoperământului Maicii Domnului, miercuri, 1 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Florești, județul Cluj, cu prilejul hramului așezământului monahal.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Lecția Maicii Domnului”, subliniind că Născătoarea de Dumnezeu ne învață să ne rugăm și să muncim. Ierarhul a spus că aceste două virtuți, munca și rugăciunea, îmbinate armonios, duc la mântuirea noastră. De asemenea, a vorbit despre importanța și semnificația sărbătorii, evidențiind motivele teologice pentru care o preacinstim pe Maica Domnului.

„Maica Domnului ne învață să ne rugăm și să muncim. Rugăciunea și munca, îmbinate, duc până la capătul drumului, la mântuirea sufletului. La urma urmei, știm că ceea ce o caracterizează pe Maica Domnului este rugăciunea puternică către Fiul său pentru noi, păcătoșii. Nu spunem noi, în rugăciunea Născătoare de Dumnezeu: «Roagă‑te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.»? Așadar, lecția Maicii Domnului este să ne rugăm și să muncim - rugăciune și muncă. În acest sens este pilduitoare și sărbătoarea de astăzi, a Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. Când Constantinopolul se afla în primejdie, credincioșii s‑au adunat în Biserica din Vlaherne și, potrivit tradiției, Sfinții Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie, au văzut‑o pe Maica Domnului rugându‑se pentru popor și acoperindu‑i cu Preasfântul ei Acoperământ. (...) Maica Domnului se roagă pentru noi, păcătoșii, Domnului nostru Iisus Hristos, fiind pururea rugătoare”, a subliniat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor, dirijat de preoteasa Anca Parasca, din Parohia Tăuți. La chinonic, conf. univ. dr. Dorin Simionescu și conf. univ. dr. Marina Simionescu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, au interpretat mai multe pricesne închinate Maicii Domnului.

La finalul slujbei, părintele duhovnic Anastasie Berbecel a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor prezenți la hramul mănăstirii.

Pentru întreaga activitate administrativă, pastoral‑misionară și social‑filantropică, Părintele Mitropolit Andrei l‑a ridicat la rangul de arhimandrit pe protosinghelul Visarion Pașca, duhovnicul mănăstirii și coordonatorul Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare”.