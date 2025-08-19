Mâna Sfântului Haralambie, adusă în Eparhia Alexandriei și Teleormanului

Cu ocazia hramului Mănăstirii „Sfântul Alexandru” din Alexandria, Catedrală Episcopală, în perioada 29 august - 1 septembrie, mâna stângă a Sfântului Haralambie, de la Mănăstirea Mega Spileo din Grecia, va fi adusă spre închinare credincioșilor din Eparhia Alexandriei și Teleormanului. Cinstitul odor va fi întâmpinat la Catedrala Episcopală din Alexandria, județul Teleorman, de către Preasfințitul Părinte Episcop Galaction, urmând ca, începând cu 30 august, să fie mutat la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, unde va rămâne până la 1 septembrie, ora 22:00.

Evenimentul duhovnicesc va fi marcat prin slujbe arhierești, procesiuni și privegheri, la care sunt așteptați numeroși credincioși. În data de 1 septembrie se vor sărbători și două momente deosebite: începutul noului an bisericesc și ziua de întronizare a Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului.

Programul liturgic va debuta vineri, 29 august, la Alexandria, prin întâmpinarea delegației Mitropoliei de Kalavrita, Grecia, ce va aduce mâna Sfântului Haralambie, la ora 8:00, urmată de Sfânta Liturghie arhierească, ora 9:00, slujba Vecerniei cu Litia, de la ora 18:00, procesiune religioasă pe străzile municipiului Alexandria, la ora 20:00, și Priveghere în Catedrala Episcopală.

Sâmbătă, 30 august, se va oficia Paraclisul Sfântului Ierarh Alexandru, de la ora 8:30, apoi Sfânta Liturghie în parcul catedralei, începând cu ora 9:00, iar după‑amiază, de la ora 16:00, mâna Sfântului Haralambie va fi adusă la Mănăstirea Pantocrator. Duminică, 31 august, de la ora 8:30 se va citi Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, urmat de Sfânta Liturghie arhierească, de la ora 9:00, iar de la ora 16:00 se va desfășura o procesiune cu cinstitele moaște la Mănăstirea Pantocrator. Luni, 1 septembrie, programul va continua la Mănăstirea Pantocrator cu Acatistul Sfântului Haralambie, de la ora 8:30, Sfânta Liturghie arhierească, de la ora 9:00, și slujba Vecerniei, la ora 18:00, la finalul căreia se va încheia șirul rânduielilor liturgice prilejuite de aducerea cinstitei mâini a Sfântului Haralambie.