Marșul pentru ocrotirea vieții, în Capitală

În București și în mai multe localități din țară și din Republica Moldova s-a desfășurat astăzi, 28 martie 2026, „Marșul pentru viață”. Tema evenimentului din acest an, ajuns la a 16-a ediție la nivel național, s-a intitulat „Solidaritate pentru amândoi”. Ediția din 2026 propune o reflecție asupra nevoii de sprijin autentic pentru mamă și copil, înainte și după naștere, evidențiind faptul că grija pentru viață este o responsabilitate comună a întregii societăți.

În Capitală, evenimentul organizat de Asociația „Studenți pentru viață” și de Asociația „România pentru viață” a adunat un număr mare de participanți și s-a desfășurat pe traseul Piața Universității - Bdul Regina Elisabeta - Bdul Schitu Măgureanu - Parcul Izvor. Marșul s-a încheiat cu recitalul „Live for life” susținut de interpreta Alma-Nicole, finalista emisiunii „Vocea României”, de Corul voluntarilor „Voci pentru viață” și de Corul de copii „Meloritm”. Moderatorii evenimentului au fost Iulian-Andrei Bobîrnea, redactor-șef la Departamentul social TRINITAS TV, și Ioana Picoș. De asemenea, cei prezenți au putut asculta mărturiile unor invitați care au înțeles, din propria experiență, valoarea vieții. La acest eveniment au participat și reprezentanți pro-viață din Austria.

În deschiderea evenimentului, Alexandra Nadane, directoarea centrelor ROUA, a evidențiat importanța acestui marș, desfășurat anual atât în țară, cât și în Republica Moldova, ca o mărturie vie a solidarității, a valorilor creștine și a prețuirii vieții: „Mesajul nostru are ca scop promovarea vieții și de a fi alături de femeia care este însărcinată și de copilul ei. Este nevoie să fim solidari unii cu alții și să construim o societate în care mama și copilul să fie bine primiți. Suntem tuturor recunoscători celor care, în pofida vremii neprielnice, au venit și au fost prezenți în această zi cu totul deosebită. Ne bucurăm că foarte mulți participanți sunt tineri și ne bucurăm de entuziasmul lor. De asemenea, ne bucurăm că, în această lună, în peste 1.500 de localități s-au desfășurat evenimente pro-viață. Credem cu tărie că fiecare gest de sprijin poate aduce lumină și speranță în viața unei mame și a copilului ei. Împreună putem construi o comunitate în care iubirea, responsabilitatea și grija față de aproapele să fie valori vii”.

Printre vorbitori s-a numărat și Teodora Diana Paul, președinta Asociației „Studenți pentru viață” București.

„«Marșul pentru viață 2026» are ca temă «Solidaritate pentru amândoi», iar această temă a venit din dragoste față de femeia însărcinată și față de copilul nenăscut, pentru că atunci când iubim oamenii dorim să-i sprijinim, și ne dăm seama cât de mult are nevoie o femeie însărcinată de sprijin, cu atât mai mult o femeie aflată în criză de sarcină, adică o femeie însărcinată care este vulnerabilă, iar noi dorim să creștem această comunitate formată din specialiști, precum medici, psihologi, juriști, care pot sprijini femeia însărcinată prin serviciile pe care le oferă, și oameni de bine care vor să întindă o mână de ajutor și să fie alături de aceasta”, a spus Teodora Diana Paul.

Marșul este dedicat prețuirii și ocrotirii vieții tuturor copiilor, începută încă din momentul concepției. Aceste evenimente au drept scop creșterea gradului de conștientizare a societății cu privire la umanitatea deplină a copiilor nenăscuți, dar și la necesitatea de a sprijini femeile care se confruntă cu greutăți în perioada sarcinii, pentru ca ele să-și poată naște copiii cu încredere și în siguranță.

„Marșul pentru viață” a fost constituit acum aproape 50 de ani, în Statele Unite ale Americii. Ulterior, de-a lungul timpului, au fost organizate marșuri pentru viață în majoritatea statelor din Europa și din America.