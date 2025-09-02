Mitropolitul Basarabiei a sărbătorit 35 de ani de la hirotonia întru arhiereu

Data: 02 Septembrie 2025

Luni, 1 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a împlinit 35 de ani de la hirotonia întru arhiereu, ne‑a transmis părintele consilier media Ilie Cucu. Cu acest prilej, în Paraclisul Mitropolitan din Chișinău a fost oficiată Sfânta Liturghie, apoi un Te Deum aniversar.

La finalul slujbei, părintele Andrei Bucliș, secretar eparhial, a citit un mesaj de felicitare și recunoștință din partea Administrației eparhiale, evocând rodnica activitate a Înaltpreasfinției Sale de‑a lungul celor trei decenii și jumătate.

Evenimentul a fost binecuvântat și de prezența Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, care a transmis gânduri de felicitare din partea Sinodului mitropolitan, însoțind urările cu un buchet de flori și cu o icoană, ca semn de prețuire și dragoste frățească. De asemenea, protopopii și membrii Administrației eparhiale au adresat cuvinte de felicitare, exprimând recunoștința pentru jertfa și dăruirea Înaltpreasfinției Sale.

În cuvântul său, IPS Părinte Mitropolit Petru a evocat cu emoție primele momente ale slujirii arhierești, amintind sfaturile și mângâierea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, care a participat la hirotonia sa.

„Acești 35 de ani au trecut ca 35 de zile, pentru că în toată vremea am simțit ajutorul și harul lui Dumnezeu”, a mărturisit IPS Mitropolit Petru, exprimându‑și mulțumirea pentru clerul și credincioșii care, prin rugăciune și dragoste, îi sunt aproape în misiunea de păstorire a Bisericii strămoșești din Basarabia.