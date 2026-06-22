Moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, în pelerinaj la Mănăstirea Bobota, Sălaj

Moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus sunt aduse în pelerinaj de la Mănăstirea Brâncoveanu, județul Brașov, la Mănăstirea Bobota din județul Sălaj, în 23 şi 24 iunie, cu ocazia hramului Mănăstirii Bobota, „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”.

„Cu mare bucurie, vă aşteptăm marţi, 23 iunie, ora 17:30, la Mănăstirea Bobota pentru a întâmpina sfintele moaşte ale Sfântului Serafim cel Răbdător, aduse de o delegaţie condusă de părintele vicar Bogdan Fluieraş din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului. Sfintele moaşte vor rămâne în biserica mănăstirii noastre până miercuri, după slujba de hram, când se vor întoarce la Mănăstirea Sâmbăta de Sus”, a spus arhim. Mina Pletosu, stareţul Mănăstirii Bobota.

Programul liturgic include slujba Privegherii în cinstea Nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, iar miercuri, în ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi săvârşită de trei ierarhi ai Bisericii, conform Mănăstirii Bobota.