În perioada 4-6 mai 2026 a avut loc, în Episcopia Hușilor, Adunarea Generală a Federației Filantropia a Patriarhiei Române. Întâlnirea a debutat luni, la sediul Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși cu
Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, la Cluj‑Napoca
Credincioșii clujeni au avut prilejul de a se închina la moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, care au poposit în după‑amiaza zilei de luni, 4 mai, la Cluj‑Napoca. Racla cu sfintele moaște a fost adusă de o delegație a Mănăstirii Văratec, avându‑l în frunte pe protosinghelul Ștefan Mihalachi, duhovnicul așezământului monahal. Racla cu sfintele moaște a fost așezată spre închinare în curtea Reședinței Mitropolitane din Cluj‑Napoca.
Delegația a fost întâmpinată de eclesiarhul Catedralei Mitropolitane, arhimandritul Simeon Pintea, alături de mai mulți clerici și angajați ai Centrului eparhial, studenți și elevi teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș‑Bolyai și de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj‑Napoca, precum și de numeroși credincioși clujeni. Corul bărbătesc al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, dirijat de părintele profesor Petru Stanciu, a interpretat troparul Sfântului Gheorghe Pelerinul și mai multe cântări pascale. Racla cu sfintele moaște a fost adusă marţi, 5 mai, la Mănăstirea Văratec.
Popasul sfintelor moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul la Cluj‑Napoca a fost prilejuit de întoarcerea delegației din Germania, unde, la Catedrala Mitropolitană din Nürnberg, racla cu sfintele moaște a poposit în perioada 1‑3 mai, rămânând spre închinare vreme de trei zile, spre mângâierea sufletească a numeroșilor credincioși români.