Moaștele Sfântului Grigorie Palama au sosit la Iași

În seara zilei de 11 octombrie, în jurul orei 23:00, delegația din Grecia, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Filoteos, Mitropolitul Tesalonicului, a adus la Iași moaștele Sfântului Grigorie Palama. Clericii eleni au fost întâmpinați în salonul oficial al Aeroportului Internațional Iași de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu membri ai Administrației eparhiale și ai autorităților locale. După momentul oficial, delegația a mers la Catedrala Mitropolitană, unde fragmentul din moaștele sfântului ierarh a fost așezat lângă racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

Credincioșii care sosesc în aceste zile binecuvântate la Iași cu prilejul hramului Sfintei Parascheva au ocazia să se închine și la moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului. După momentul de primire de la aeroport, convoiul s-a îndreptat spre Catedrala Mitropolitană din Iași, unde Sfântul Ierarh Grigorie Palama a fost întâmpinat de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de slujitorii sfântului lăcaș.

După slujba de mulțumire, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a adresat pelerinilor un cuvânt de binecuvântare. De asemenea, IPS Părinte Mitropolit Filoteos a transmis un gând de mulțumire către pelerini și către cei prezenți în catedrală.

Doi ierarhi prezenți duminică, la Sfânta Liturghie

Programul liturgic de la Catedrala Mitropolitană continuă de la ora 7:00 cu Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, și Sfânta Liturghie - săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Filoteos, Mitropolitul Tesalonicului, și de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul.

Duminică seara, 12 octombrie, de la ora 19:00, va avea loc, pe străzile din centrul orașului, tradiționala procesiune „Calea Sfinților”.

Știre în curs de actualizare...