Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Moaștele Sfântului Grigorie Palama au sosit la Iași

Moaștele Sfântului Grigorie Palama au sosit la Iași

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Știri
Un articol de: Flavius Popa - 12 Octombrie 2025

În seara zilei de 11 octombrie, în jurul orei 23:00, delegația din Grecia, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Filoteos, Mitropolitul Tesalonicului, a adus la Iași moaștele Sfântului Grigorie Palama. Clericii eleni au fost întâmpinați în salonul oficial al Aeroportului Internațional Iași de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu membri ai Administrației eparhiale și ai autorităților locale. După momentul oficial, delegația a mers la Catedrala Mitropolitană, unde fragmentul din moaștele sfântului ierarh a fost așezat lângă racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

Credincioșii care sosesc în aceste zile binecuvântate la Iași cu prilejul hramului Sfintei Parascheva au ocazia să se închine și la moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului. După momentul de primire de la aeroport, convoiul s-a îndreptat spre Catedrala Mitropolitană din Iași, unde Sfântul Ierarh Grigorie Palama a fost întâmpinat de  Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de slujitorii sfântului lăcaș.

După slujba de mulțumire, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a adresat pelerinilor un cuvânt de binecuvântare. De asemenea, IPS Părinte Mitropolit Filoteos a transmis un gând de mulțumire către pelerini și către cei prezenți în catedrală.

Doi ierarhi prezenți duminică, la Sfânta Liturghie

Programul liturgic de la Catedrala Mitropolitană continuă de la ora 7:00 cu Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, și Sfânta Liturghie - săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Filoteos, Mitropolitul Tesalonicului, și de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul.

Duminică seara, 12 octombrie, de la ora 19:00, va avea loc, pe străzile din centrul orașului, tradiționala procesiune „Calea Sfinților”.

Știre în curs de actualizare...

Moaștele trecute prin incendiu

Încă de la proclamarea canonizării Sfântului Grigorie Palama, Catedrala din Tesalonic s-a făcut „baldachin” al sfintelor sale moaște. În anul 1890, a avut loc un incendiu foarte mare care a distrus aproape tot orașul. Cuprinse de flăcările incendiului, biserica și odoarele, printre care și o veche icoană a Mucenicului Dimitrie, au fost distruse. Dar, în chip minunat, racla de lemn în care erau așezate moaștele Sfântului Grigorie a fost atinsă de flăcări doar pe exterior. Interiorul, cu sfintele moaște, a rămas intact, ca mărturie peste veacuri a minunii. Moaștele Sfântului se găsesc și astăzi în Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, fiind aşezate spre închinare pelerinilor.

 

Citeşte mai multe despre:   moaşte  -   Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași  -   Catedrala Mitropolitană din Iași
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri