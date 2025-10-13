Luni dimineață, în ajunul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, 13 octombrie, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul,
Moment de împlinire pentru o comunitate din Giurgiu
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică, 12 octombrie, Sfânta Liturghie, fiind înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a Parohiei Frasinu, din cuprinsul Protopopiatului Hotarele, județul Giurgiu. După Sfânta Liturghie, ierarhul a sfințit capela din curtea bisericii, precum și pictura acesteia ce a fost realizată de pictorul profesor drd. Luca Severian. Preasfințitul Părinte Episocp Ambrozie l‑a felicitat pe părintele paroh Vasile‑Mihail Comănescu și familia acestuia pentru ostenelile făcute pentru finalizarea lucrărilor la capelă și pentru activitatea pastoral‑misionară desfășurată, oferindu‑i mai multe daruri. De asemenea, i‑a binecuvântat pe credincioșii prezenți, oferindu‑le reviste pentru folos duhovnicesc și iconițe. Biserica din satul Frasinu, comuna Băneasa, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, a fost atestată în anul 1632, fiind renovată în mai multe rânduri.