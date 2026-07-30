Moment dedicat Zilei Imnului Național la Fundația „Episcop Melchisedec”

Data: 30 Iulie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la Fundația „Episcop Melchisedec” din Roman a fost marcată miercuri, 29 iulie 2026, Ziua Imnului Național al României, printr‑un program educativ și artistic susținut de copiii participanți la școala și grădinița de vară, organizat de instituție.

La manifestare au fost prezenți Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, alături de arhimandritul Pimen Costea, președintele Fundației „Episcop Melchisedec”, de părinți consilieri și inspectori ai Centrului eparhial de la Roman, precum și de părinții copiilor.

Coordonați de prof. Despina Pîcă, directorul unității de învățământ, preșcolarii și elevii au intonat Imnul Național al României, urmat de imnul Școlii Gimnaziale „Mușatinii”, fluturând cu emoție drapelul național.

Programul, prezentat de monahia Dionisia Șchiopu, director educațional al Fundației „Episcop Melchisedec”, a continuat cu un moment artistic dedicat valorilor naționale. Copiii și preoții au recitat poeme compuse de chiriarhul Romanului și Bacăului, între care „Apologeții valorilor românești”, „Când țara te cheamă”, „Simbolurile României” și „Tu, Românie, țara mea”, evocând identitatea, credința și dragostea față de țară.

Manifestarea s‑a desfășurat într‑o atmosferă de bucurie și respect față de simbolurile naționale, fiind apreciată de părinții și invitații prezenți.