Momente de împlinire în comunități din Vrancea și Buzău

Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 04 Mai 2026

Biserica Parohiei Mera II din județul Vrancea, cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, a fost târnosită sâmbătă, 2 mai, de ierarhul  locului, după încheierea lucrărilor de construire și înfrumusețare a lăcașului de rugăciune. De asemenea, credincioșii Parohiei Caragele din comuna buzoiană Luciu au fost binecuvântați duminică, 3 mai, de Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Slujba de sfințire a bisericii parohiei vrâncene Mera II a fost săvârșită sâmbătă de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de opt ieromonahi, preoți și diaconi, din care au făcut parte părintele Aurel Boțan, protoiereu al Protoieriei Focșani I, și părintele paroh Petru Cațan. În cuvântul de învățătură, chiriarhul a explicat că, prin analogie cu omul care devine creștin prin Sfintele Taine ale Botezului și Mirungerii, biserica-lăcaș de cult a fost stropită cu agheasmă și unsă cu Sfântul și Marele Mir, devenind o nouă casă a lui Dumnezeu și un pridvor al Raiului pentru comunitate. Totodată, Părintele Arhiepiscop Ciprian a subliniat că orice sfânt lăcaș trainic se înalță cu răbdare, credință și multă osteneală, arătând că pictura interioară reprezintă o veritabilă „Scriptură în imagini”, menită să îi călăuzească pe credincioși în urcușul lor duhovnicesc spre Împărăția cerurilor.

Pentru munca depusă la zidirea lăcașului de închinare, pr. paroh Petru Cațan a fost hirotesit iconom stavrofor. În semn de apreciere pentru contribuția adusă la realizarea lucrărilor, Simion și Mihai Miron au primit Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” și icoane. Aceeași distincție, însoțită de insignă, a fost acordată familiei Marin Hotnog și Manuela, precum și lui Dan Sava.

Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Parohia Mera II a fost ridicată între anii 2008-2025, prin strădania actualului paroh, ajutat de enoriași, cu sprijin financiar din partea autorităților centrale și locale, dar și a unor binefăcători.

Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei i-a vizitat duminică pe credincioșii Parohiei Caragele din comuna Luciu, județul Buzău. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, răspunsurile liturgice fiind oferite de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Soborul slujitorilor a fost alcătuit din șapte clerici, dintre care amintim pe părintele Petrică-Gabriel Roșu, protoiereu al Protoieriei Buzău II; părintele paroh Florin Niculiță.

La momentul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii, teologul Stelian Moldoveanu a fost hirotonit în treapta de diacon.

În semn de apreciere pentru întreaga lucrare pastoral-misionară și administrativ-gospodărească desfășurată în această comunitate, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian i-a acordat preotului Ioan Săsăreanu, fost paroh la Caragele în perioada 1982-1986, Diploma de vrednicie „Episcopul Chesarie” cu insignă și o icoană.

 

