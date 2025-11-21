Mulțime de credincioși sub ocrotirea Sfântului Grigorie Decapolitul

Data: 21 Noiembrie 2025

Sărbătorirea Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul a fost prilej binecuvântat pentru soborul ierarhilor, preoților și diaconilor, dar și pentru mulțimea pelerinilor prezenți la Mănăstirea Bistrița, județul Vâlcea, joi, 20 noiembrie, de a se așeza sub milostiva rugăciune și de a se încredința mijlocirii sfântului ocrotitor al întregului ținut al Olteniei de sub Munte, se arată pe arhiepiscopiaramnicului.ro.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în biserica mare a mănăstirii vâlcene Bistrița de către IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; PS Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților; PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; PS Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; PS Părinte Paisie Lugojanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei; PS Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a accentuat că „sărbătoarea este a credincioșilor de pretutindeni care vin să se roage și să primească de la Sfântul Grigorie Decapolitul sfințenie și har ceresc”.

„Sfântul Grigorie a plecat în mănăstire și, acolo, el n‑a dat somn ochilor săi, pentru că nu poți să stai niciodată pasiv atâta vreme cât Îl iubești pe Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu este atotcuprinzătoare, este irezistibilă, pentru că sufletul îndrăgostit de Dumnezeu este preocupat de această unire cu Dumnezeu încât nu poate să stea nici o clipă și să nu‑L cheme pe Dumnezeu. (...) Sfântul Grigorie a ajuns la concluzia pe care Sfântul Apostol Pavel a scris‑o: «Nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește întru mine». Sfântul Grigorie a început cu această învățătură a Sfântului Apostol Pavel și a și experimentat‑o cu viața. Atunci când se afla la mănăstire, după ce a constatat nimicnicia acestei vieți și a învățat lupta cea bună, să privească cu ochii ațintiți la Mântuitorul Iisus Hristos, a descoperit și el, cu multă bucurie, că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Așadar, bucuria de a‑L avea pe Mântuitorul Hristos prezent în viața noastră este cel mai mare dar”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu și ierarhilor prezenți la sărbătoarea ocrotitorului Lavrei Bistriței, încredințând mijlocirii și ajutorului Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul pe toți cei care s‑au rugat pentru dobândirea celor folositoare mântuirii.