Noi duhovnici în Arhiepiscopia Târgoviștei

Știri
Data: 05 Feb 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit miercuri, 4 februarie, la Paraclisul eparhial din Târgoviște, în prezența unor părinți consilieri de la Centrul eparhial, slujba de hirotesie întru duhovnic pentru cinci tineri preoți. Recent hirotoniți și absolvenți ai studiilor de licență și masterat din cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, aceștia sunt: pr. Ion Claudiu Tănase, Parohia Meri, Protoieria Găești; pr. Dumitru Irinel Piroșcă, Parohia Valea Leurzii, Protoieria Pucioasa; pr. Daniel Olaru, Parohia Butimanu, Protoieria Titu;  pr. Iulian Cristian Tănase, Parohia I.L. Caragiale, Protoieria Târgoviște Sud; și pr. Alexandru Arzoiu, Parohia Buciumeni, Protoieria Pucioasa, județul Dâmbovița.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a dăruit fiecărui nou duhovnic câte un Molitfelnic și i-a îndrumat cu privire la îmbunătățirea vieții spirituale la parohiile unde slujesc, îndemnându-i să aprofundeze educația catehetică a tinerelor generații, precum și să intensifice colaborarea cu familia și cu școala, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal  -   hirotesie
