Noile lucrări de la Mănăstirea Caraiman au primit veșmântul harului

Numeroși credincioși și pelerini din Prahova și din țară s‑au strâns într‑un gând de rugăciune să participe la programul liturgic de la Mănăstirea Caraiman, în Duminica Înălțării Sfintei Cruci, 14 septembrie. Din încredințarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie, cu ocazia hramului principal al așezământului monahal. Totodată, cu acest prilej au fost sfințite lucrările finalizate la noua clădire a mănăstirii prahovene. Credincioșii au avut prilejul de a se închina la un fragment din lemnul Sfintei Cruci, primit în acest an din Dioceza de Viterbo, Italia, prin monseniorul Linus Fumagalli.

Ziua a debutat cu săvârșirea slujbei de sfințire a lucrărilor finalizate la noua clădire a mănăstirii, constituită la parter din: magazin pangar, lumânărar și zone sanitare pentru pelerini. Totodată, au fost finalizate și anexe la mansardă: 4 camere de cazare, fiecare dintre acestea fiind dotate cu spații sanitare proprii și putând găzdui 14 pelerini.

În continuare, a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi sub protia părintelui arhimandrit David Petrovici, starețul Mănăstirii Caraiman. În cuvântul de învățătură rostit după pasajul biblic citit în fiecare an în Vinerea Mare (Ioan 19, 6‑11; 13‑20; 25‑28; 30‑35), Preasfinția Sa a vorbit despre puterea harică a Sfintei Cruci: „Semnul Crucii a devenit din instrument de tortură semnul mântuirii noastre. Suferința și moartea, consecințele păcatului, au devenit mijlocul însuși prin care păcatul a fost învins. Ca un miel nevinovat a fost jertfit Mântuitorul Hristos pe Cruce, iar prin jertfa Sa nevinovată, puterea celui rău a fost biruită de puterea iubirii, prin care s‑a sacrificat pe Sine. Sfântul Apostol Pavel spune că prin Cruce Mântuitorul Hristos a biruit puterea duhurilor rele, cele care răspândesc în lume ura față de Dumnezeu și față de semenii noștri: «Dezbrăcând (de putere) începătoriile și stăpâniile, le‑a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin Cruce (Coloseni 2, 15)». Mântuitorul Iisus Hristos a învins răutatea și violența, arătând și îndurând nedreptatea și inutilitatea acestora. A inaugurat un nou tip de victorie, de biruință, pe care o vor urma sfinții martiri și mucenici, numiți de Biserică «buni, biruitori mucenici». Adevărații martiri ai lui Hristos nu se sacrifică cu pumnii strânși de ură și nici lăsând testamente de răzbunare, ci mor cu mâinile împreunate spre rugăciune”.

În continuarea cuvântului de învățătură, ierarhul a arătat scopul Crucii în lume și în viața oamenilor: „Iată de ce lumea are nevoie de Cruce! Ea nu este un simplu semn de evlavie privată, de pietate domestică, nu este un simplu semn distinctiv în interiorul societății. Semnificația ei cea mai profundă nu are nimic de‑a face cu impunerea forțată a unui crez sau a unei filosofii. Semnul Crucii ne vorbește despre iubirea jertfelnică a lui Dumnezeu pentru oameni, ne vorbește despre Înviere și biruință. Totodată, ne arată că iubirea poate fi mai tare decât ura, violența și moartea. O lume fără cruce ar fi o lume fără speranță, una în care tortura și brutalitatea s‑ar dezlănțui. Numai Crucea le pune capăt acestora, pentru că ea este semnul speranței și al Învierii. Desigur, nu este ușor de înțeles Taina Sfintei Cruci! Sfântul Apostol Pavel spune: «Cuvântul Crucii pentru cei ce pier este nebunie: iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu» (1 Corinteni 1, 18). [...] O veche tradiție a Bisericii povestește că Sfântul Apostol Petru, fugind din cetatea Romei pentru a scăpa de persecuția împăratului Nero, L‑a văzut pe Mântuitorul Hristos mergând spre Roma și uimit L‑a întrebat: «Doamne, unde Te duci?» Răspunsul lui Iisus a fost: «Merg la Roma, ca să fiu răstignit din nou». În acel moment, Petru a înțeles că trebuie să Îl urmeze pe Domnul cu mult curaj până la capăt. Totodată, a înțeles și faptul că nu va fi singur pe calea crucii, pentru că va fi mereu cu el Hristos Cel răstignit pe Cruce, Cel pe Care L‑a iubit până la moarte. Iată, și azi, Hristos Domnul cu Crucea Sa parcurge drumurile noastre și ia asupra Sa fricile, problemele, suferințele noastre, chiar și pe cele mai profunde”, a spus Preasfinția Sa.

La sfârșitul programului liturgic, părintele David Petrovici a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra obștii Mănăstirii Caraiman, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru toată grija arătată asupra așezământului monahal și Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul pentru bogatul cuvânt teologic rostit credincioșilor și pelerinilor veniți la acest praznic împărătesc, oferindu‑i un frumos aranjament floral.