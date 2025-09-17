O nouă ediție a Congresului național „Hristos împărtășit copiilor”

Centrul social‑pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman din județul Prahova va găzdui, în perioada 22‑24 septembrie 2025, cea de‑a 18‑a ediție a Congresului național „Hristos împărtășit copiilor”. Tema propusă pentru ediția din acest an este „Cateheza parohială și lucrul cu tinerii - importanță, vizibilitate și impact în lucrarea pastoral‑misionară a Bisericii”.

Pe parcursul celor două zile de prezentări și dezbateri propriu‑zise, 23 și 24 septembrie, această ediție a congresului va aborda cinci subiecte. În primul rând, este vorba de cateheza parohială și lucrul cu tinerii în următorii ani, a căror analiză presupune evaluarea strategiei existente și alcătuirea unor noi direcții prioritare de acțiune pentru perioada 2026‑2030. În al doilea rând, va fi abordat subiectul Concursului național catehetic „Hristos împărtășit copiilor”, fapt ce presupune evaluarea ediției anterioare și stabilirea coordonatelor pentru ediția 2025‑2026, precum și actualizarea conceputului de concurs.

Al treilea subiect aflat pe ordinea de zi se referă la modele de bună practică în implicarea tinerilor (liceeni sau studenți) în calitate de voluntari, în activitatea catehetică de la nivelul eparhiilor. Printre obiectivele dezbaterii acestei teme se numără: conștientizarea importanței implicării tinerilor voluntari în activitatea catehetică; identificarea de modalități practice prin care pot fi implicați tinerii, nu doar cei cu studii teologice, în lucrarea catehetică; și identificarea de modalități practice de formare a tinerilor cateheți și implicarea lor în lucrarea misionară a Bisericii. Dezbaterile pe marginea celei de a patra teme, schimbul de experiență între eparhii în ceea ce privește lucrarea cu tinerii, au în vedere evidențierea importanței intensificării schimburilor de experiență la nivelul eparhiilor din Patriarhia Română şi diaspora, precum și a importanței mentoratului privind activitatea catehetică și misiunea cu tinerii de la nivelul eparhiilor, pe baza unor proiecte dovedite a fi eficiente și de succes. Nu în ultimul rând, ultimul subiect aflat pe ordinea de zi are în vedere activitatea cu tinerii la nivel naţional: Programul naţional de tabere pentru tineret „Tradiţie şi noutate”; întâlniri ale tinerilor și organizaţiile de tineret la nivel naţional.

După sosirea tuturor participanților în prima zi, activitățile din zilele de marți și miercuri vor fi precedate de săvârșirea Sfintei Liturghii. După cuvântul introductiv, un cuvânt de binecuvântare va fi rostit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Tema, agenda și obiectivele acestei ediții a congresului vor fi prezentate apoi de părintele Mihai Pavel, inspector patriarhal la Biroul de catehizare din cadrul Sectorului teologic‑educațional al Administrației Patriarhale.