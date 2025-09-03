Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri „O zi de joc și bucurie la biserică" pentru 250 de copii din Protopopiatul Huși

„O zi de joc și bucurie la biserică" pentru 250 de copii din Protopopiatul Huși

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 03 Septembrie 2025

Asociația Tinerilor Ortodocși Hușeni, coordonată de către părintele protopop de Huși, Iulian‑Dumitru Ștefan, a organizat, în perioada 16-28 august, în parohiile „Sfântul Ioan și Sfântul Mucenic Trifon” Huși, Hurdugi, Giurcani, Berezeni și Hoceni din Protopopiatul Huși, mai multe activități pentru copii, sub genericul „O zi de joc și bucurie la biserică”.

„Fiecare activitate a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii în cadrul căreia copiii participanți s‑au împărtășit cu Sfintele Taine. Programul a inclus ateliere educative și distractive, cei prezenți având șansa să socializeze și să ia masa împreună. Scopul acestui proiect a fost apropierea copiilor de Sfânta Împărtășanie, socializarea cu cei din jur și stimularea muncii în echipă. Mulțumim inginerului Ioan Ciomaga pentru sprijinul generos acordat, precum și tuturor celor implicați”, a menționat părintele protopop Iulian Dumitru Ștefan.

