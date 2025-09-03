„O zi de joc și bucurie la biserică” pentru 250 de copii din Protopopiatul Huși

Data: 03 Septembrie 2025

Asociația Tinerilor Ortodocși Hușeni, coordonată de către părintele protopop de Huși, Iulian‑Dumitru Ștefan, a organizat, în perioada 16-28 august, în parohiile „Sfântul Ioan și Sfântul Mucenic Trifon” Huși, Hurdugi, Giurcani, Berezeni și Hoceni din Protopopiatul Huși, mai multe activități pentru copii, sub genericul „O zi de joc și bucurie la biserică”.

„Fiecare activitate a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii în cadrul căreia copiii participanți s‑au împărtășit cu Sfintele Taine. Programul a inclus ateliere educative și distractive, cei prezenți având șansa să socializeze și să ia masa împreună. Scopul acestui proiect a fost apropierea copiilor de Sfânta Împărtășanie, socializarea cu cei din jur și stimularea muncii în echipă. Mulțumim inginerului Ioan Ciomaga pentru sprijinul generos acordat, precum și tuturor celor implicați”, a menționat părintele protopop Iulian Dumitru Ștefan.