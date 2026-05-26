Oficial al statului grec în vizită la Patriarhia Română

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, i-a primit în audiență, marți, 26 mai, pe Konstantinos Gioulekas, ministrul adjunct de interne al Macedoniei și Traciei, din Grecia, și pe Evangelia Grammatika, ambasadorul Greciei la București, la Palatul Patriarhiei din Capitală. La eveniment a participat și părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal.

În cadrul întâlnirii desfășurate în Salonul „Sfântul Cuvios Ioan Casian” al Palatului Patriarhiei din București, Konstantinos Gioulekas a evidențiat buna colaborare dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă a Greciei de‑a lungul timpului. De asemenea, acesta a subliniat faptul că atașamentul credincioșilor români față de Biserica Greciei se reflectă în numeroasele pelerinaje la Sfântul Munte Athos, după cum și numeroși credincioși greci vizitează mănăstirile din țara noastră.

Aceste legături duhovnicești și culturale mărturisesc comuniunea frățească dintre cele două Biserici Ortodoxe, unite în aceeași credință și făcând parte din același Trup tainic al Mântuitorului Iisus Hristos.

„Suntem în București pentru două zile. Am venit aici împreună cu reprezentanți ai tuturor instituțiilor importante din Macedonia și Tracia, adică din nordul Greciei - reprezentanți ai universităților din această regiune, ai administrației locale și ai mai multor organizații grecești, pentru a ne întâlni cu reprezentanți ai diferitelor instituții românești. [...] Am discutat despre legăturile puternice dintre Sfântul Munte Athos și România, dar și despre alte subiecte importante legate de Biserica Ortodoxă Română. De asemenea, vreau să spun că, pentru noi, este întotdeauna emoționant să îi vedem pe prietenii noștri români venind în grupuri de pelerini în Sfântul Munte Athos. Această legătură spirituală dintre popoarele noastre are o însemnătate aparte. Este o relație foarte importantă pentru toți grecii, în special pentru noi, cei din nordul Greciei, și ne bucurăm că legăturile dintre România și Grecia rămân atât de strânse”, a spus ministrul adjunct de interne al Macedoniei și Traciei.