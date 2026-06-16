Duminica Sfinților Români în Parohia Gepiu

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit duminică, 14 iunie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Gepiu, cu hramurile „Pogorârea Duhului Sfânt” și „Sfântul Apostol Andrei cel întâi‑chemat, Ocrotitorul României”, din Protopopiatul Tinca, judeţul Bihor.

Sărbătoarea a prilejuit atât sărbătorirea unui an de la târnosirea sfântului lăcaș, restaurat și înnoit în chip pilduitor în ultimii ani, cât și cinstirea celui care a adus pentru întâia dată sămânța Evangheliei pe pământul țării noastre, Sfântul Apostol Andrei. Pornind de la cele două pericope evanghelice rânduite, ierarhul a arătat că Duminica Sfinților Români mărturisește felul în care lucrarea Duhului Sfânt, revărsată asupra Bisericii la Cincizecime, a rodit și în neamul nostru, prin generații întregi de sfinți. „Toate acestea arată că sfințenia este chemare la unitate, iar noi, cinstindu‑i pe sfinții din Biserica locală, de fapt cinstim unitatea în sfințenie a poporului nostru și a tuturor celor care, din voia și mila lui Dumnezeu, locuiesc pe același pământ cu noi. Sfinții - iar pentru noi Sfinții Români - sunt lumina lumii, cum am auzit în cea de‑a doua pericopă evanghelică. Ei sunt luminătorii noștri”, a spus Preasfinţitul Părinte Sofronie.

La final, pr. paroh Călin‑Ovidiu Popa, protopopul Protoieriei Tinca, a adresat un cuvânt de mulțumire ierarhului şi i‑a oferit o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos Pantocrator, realizată de pictorul bisericesc Remus Bradea, autorul ansamblului iconografic al bisericii.