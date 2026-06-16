Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Duminica Sfinților Români în Parohia Gepiu

Duminica Sfinților Români în Parohia Gepiu

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 16 Iunie 2026

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit duminică, 14 iunie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Gepiu, cu hramurile „Pogorârea Duhului Sfânt” și „Sfântul Apostol Andrei cel întâi‑chemat, Ocrotitorul României”, din Protopopiatul Tinca, judeţul Bihor.

Sărbătoarea a prilejuit atât sărbătorirea unui an de la târnosirea sfântului lăcaș, restaurat și înnoit în chip pilduitor în ultimii ani, cât și cinstirea celui care a adus pentru întâia dată sămânța Evangheliei pe pământul țării noastre, Sfântul Apostol Andrei. Pornind de la cele două pericope evanghelice rânduite, ierarhul a arătat că Duminica Sfinților Români mărturisește felul în care lucrarea Duhului Sfânt, revărsată asupra Bisericii la Cincizecime, a rodit și în neamul nostru, prin generații întregi de sfinți. „Toate acestea arată că sfințenia este chemare la unitate, iar noi, cinstindu‑i pe sfinții din Biserica locală, de fapt cinstim unitatea în sfințenie a poporului nostru și a tuturor celor care, din voia și mila lui Dumnezeu, locuiesc pe același pământ cu noi. Sfinții - iar pentru noi Sfinții Români - sunt lumina lumii, cum am auzit în cea de‑a doua pericopă evanghelică. Ei sunt luminătorii noștri”, a spus Preasfinţitul Părinte Sofronie.

La final, pr. paroh Călin‑Ovidiu Popa, protopopul Protoieriei Tinca, a adresat un cuvânt de mulțumire ierarhului şi i‑a oferit o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos Pantocrator, realizată de pictorul bisericesc Remus Bradea, autorul ansamblului iconografic al bisericii.

 

Citeşte mai multe despre:   Protopopiatul Tinca  -   Sofronie, Episcopul Oradiei
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • O noua capelă mortuară la Inău Știri
    O noua capelă mortuară la Inău

    Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Duminica a 2‑a după Rusalii, a Sfinților Români, 14 iunie, în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Inău,

    16 Iun, 2026
  • Hram la mănăstirea de la Muncel Știri
    Hram la mănăstirea de la Muncel

    Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iulie, a liturghisit la Mănăstirea Martirii Neamului de la Muncel, în Duminica a 2‑a după Rusalii, numită și „a Sfinților Români”, 14 iunie, când es

    16 Iun, 2026
TOP 6 Știri