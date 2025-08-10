Părintele profesor Dumitru Abrudan, pomenit la un an de la trecerea în veşnicie

În capela Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a fost săvârşită sâmbătă, 9 august, slujba de pomenire a părintelui profesor Dumitru Abrudan, la un an de la trecerea sa la Domnul. Slujba de pomenire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Ierarhul a săvârşit slujba de pomenire împreună cu un sobor slujitor din care au făcut parte decanul Facultății de Teologie din Sibiu, pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, cadre didactice universitare şi alți slujitori ai sfintelor altare, informează Mitropolia Ardealului.

Cuvântul de evocare a personalității academice și duhovnicești a părintelui profesor Dumitru Abrudan a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu. Ierarhul a subliniat în cuvântul său slujirea părintelui profesor Dumitru Abrudan de duhovnic, de slujitor al Sfântului Altar și de dascăl pentru studenţii teologi.

„Prima grijă avută faţă de cel plecat la Domnul porneşte din familie, pentru că familia este locul unde şi‑a lăsat amprenta cel mai mult. La slujba de acum, noi am pomenit un nume mai amplu, cu anumite demnităţi, pentru că părintele profesor Dumitru Abrudan a fost preot, şi această demnitate a fost aşezată înaintea celorlalte demnităţi. Deci, Biserica primeşte acum dorinţa familiei şi o încununează printr‑o slujbă solemnă, care nu este o slujbă de tânguire, pentru că nota dominantă este învierea. Mai există încă o latură semnificativă a pomenirii de astăzi, reprezentantă acum aici, prin această capelă, care este în egală măsură mitropolitană şi universitară, şi nu numai prin această capelă, ci şi prin prezenţa profesorilor care vor să aducă cinstirea cuvenită pe care instituţia aceasta o datorează unui om care şi‑a dăruit întreaga viaţă şcolii: Seminarului de la Caransebeş şi facultăţii de aici. Părintele profesor a ajuns la cele mai înalte responsabilităţi academice, fiind prorector şi decan al acestei facultăţi. Noi ne amintim acum poate de prea puţine lucruri legate de personalitatea părintelui profesor Dumitru Abrudan, pe care, dacă am încerca să le prezentăm, am aduce o cinstire minimală, dar suntem încredinţaţi că Dumnezeu i‑a rânduit o răsplată cerească pentru tot ce a făcut pentru Hristos”, a subliniat ierarhul.

Marele profesor de Vechiul Testament de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu s‑a născut în localitatea Gepiu, județul Bihor, la 29 august 1938. A studiat la Liceul Nr. 1 (Emanuil Gojdu) din Oradea (absolvent în 1956), la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1956‑1960) și a urmat cursuri de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București (1960‑1963), cu specializare la Universitatea Ebraică din Ierusalim (1972‑1973). A obţinut titlul de doctor în teologie la București în 1978, cu teza „Creștinismul și mozaismul în perspectiva dialogului interreligios”. A fost profesor la Seminarul Teologic din Caransebeș (1963‑1971) și director între anii 1968 și 1971. A urmat o carieră universitară prestigioasă la Institutul Teologic Universitar din Sibiu şi apoi la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” a Universităţii „Lucian Blaga” din oraşul de pe Cibin. A fost profesor titular la Catedra de Vechiul Testament şi limba ebraică, din 1979, prorector (1979‑1992), decan (2000‑2004), apoi profesor și decan la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea (1991‑2000). A participat la mai multe întruniri teologice internaţionale, a publicat studii şi articole în revistele bisericeşti de specialitate, a scris mai multe cărţi, între care amintim: „Arheologia biblică pentru Facultăţile de Teologie” (1994), „Limba ebraică biblică” (1996), „Cărţile didactico‑poetice ale Vechiului Testament” (2001).