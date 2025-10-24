În ziua pomenirii Sfinților Mărturisitori Ardeleni, marți, 21 octombrie, s‑au împlinit patru ani de la trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire Episcop Gurie Georgiu, întâiul Arhipăstor și ctitor al
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a ajuns în România
Astăzi, la orele amiezii, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă și Patriarh Ecumenic, a sosit în România. Acesta a fost întâmpinat la Aeroportul Internațional Henri Coandă, de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care i-a adresat ierarhului-oaspete un cuvânt de bun venit. La rândul său, Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic, a rostit un cuvânt de binecuvântare.
Alături de Patriarhul României au fost prezenţi pe Aeroportul Internaţional Otopeni: Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal; Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei; Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal; dl Vasile Olinici, Secretar de Stat pentru Culte; Evangelia (Lili) Grammatika, ambasadorul Greciei în România; reprezentanţi ai Sectorului Relaţii Externe al Patriarhiei Române, părintele consilier Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor. După oferirea declarațiilor de presă din Salonul Prezidențial al aeroportului, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-au îndreptat spre Catedrala Patriarhală, unde a fost săvârșită o slujbă de Te Deum. Patriarhul Ecumenic se află în țara noastră pentru a participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale, în data de 26 octombrie. Aceasta este cea de-a unsprezecea vizită a Sanctității Sale în România.
Ştire în curs de actualizare…