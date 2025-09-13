Patriarhul României a sfințit racla Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian

Cu trei zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, Preafericitul Părinte ­Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit astăzi, 13 septembrie 2025, racla care va adăposti cinstitele moaște ale Cuviosului. Slujba a fost săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Racla în care au fost așezate sfintele moaște ale Părintelui Sofian de la Antim a fost măiestrit alcătuită din argint la Atelierele Patriarhiei Române, fiind împodobită cu icoane ale sfântului, cu numeroase scene din viața sa și cu ornamente aurite. Racla a fost confecționată, în perioada 2023-2025, la atelierul de cizelură al Mănăstirii Pasărea.

La finalul slujbei, Părintele Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a vorbit despre diferența dintre proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinți părinți duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul al 20-lea, de la începutul acestui an, și proclamarea locală a canonizării Cuviosului Sofian de la Antim: „Cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a sfințit această frumoasă raclă din argint, cu multe scene aurite, în care vor fi așezate moaștele Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Mănăstirea Antim. Această cinstire a sfântului va fi amplificată prin proclamarea locală a canonizării sale marțea viitoare, în data de 16 septembrie. Trebuie să reamintim faptul că proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinți duhovnici și mărturisitori români din timpul regimului comunist a fost făcută în data de 4 februarie a acestui an. Aici, pe Colina Patriarhiei, am săvârșit proclamarea generală a acestor sfinți duhovnici și mărturisitori români între care se numără și Părintele Sofian. Slujba de proclamare locală a canonizării sale de la Mănăstirea Antim va fi săvârșită de un sobor de ierarhi, fiind prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos. În perioada noiembrie 1988 - iulie 1989, Părintele Sofian Boghiu a fost invitat în Statele Unite ale Americii pentru două operații medicale. În acea perioadă, Preacuvioșia Sa i-a încredințat pe fiii și pe fiicele duhovnicești care se spovedeau la el nouă, care lucram la Cancelaria Sfântului Sinod în calitate de protosinghel consilier patriarhal, locuind în același timp în Mănăstirea Antim, și părintelui inspector patriarhal Casian Crăciun. De aceea, ne-am gândit că, dacă am să­vârșit proclamarea generală a canonizării acestor sfinți români, la proclamarea locală să delegăm un alt ierarh, urmând a trimite un mesaj de prețuire și cinstire a memoriei Cuviosului Părinte Sofian de la Antim, după cum am făcut și cu sfinții de la mănăstirea noastră de metanie, Paisie Olaru și Cleopa Ilie de la Sihăstria”.

Totodată, Preafericirea Sa a oferit câteva detalii cu privire la evenimentul de marți și la posibilitatea credincioșilor de a cinsti sfintele moaște ale Cuviosului Părinte Sofian de la Antim: „Aici, pe Colina Patriarhiei, s-a sfințit racla fiindcă tot aici a avut loc prima proclamare a canonizării sale, iar în data de 16 septembrie, la Mănăstirea Antim, va avea loc proclamarea locală. Spațiul de la Mănăstirea Antim este unul mai restrâns. De aceea, mai restrânse vor fi și soborul de ierarhi, și numărul invitaților. Nu se poate compara proclamarea locală de aici cu cea de la Sihăstria sau de la Sâmbăta de Sus, însă, aici, toți credincioșii care vin din provincie în Capitală vor avea ocazia să se închine la cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Sofian de la Antim, care vor rămâne tot timpul la mănăstirea unde el a fost viețuitor și stareț multă vreme”.

În încheiere, Patriarhul României a rememorat câteva aspecte ale legăturii pe care a avut-o cu sfântul recent canonizat în timpul vieții sale: „Când eram doctorand la București, foarte adesea ne solicita să ținem câte o meditație la Mănăstirea Antim după săvârșirea Paraclisului Maicii Domnului. Încercam să facem ascultare, iar dânsul era foarte generos cu toți doctoranzii care erau invitați să țină câte o meditație duminică seara, după Paraclis. Era o atmosferă de mare întărire duhovnicească, încât Părintele Sofian a fost cu adevărat, așa cum l-a numit Părintele Cleopa, care l-a cunoscut foarte bine, «Apostolul Bucureștilor». Ne rugăm tuturor sfinților canonizați de Sinodul Bisericii noastre, în special Cuviosului Părinte Mărturisitor Sofian de la Antim, să ne dăruiască puterea rugăciunii și a mărturisirii credinței nu doar în vremuri bune, ci și în vremuri mai dificile, spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire”.

Alături de Patriarhul României, la slujba de sfințire a raclei Sfântului Sofian de la Antim s-au rugat părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, părintele protosinghel Vicenţiu Oboroceanu, starețul Mănăstirii Antim, precum și alți clerici.