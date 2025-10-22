Pelerinaj la mănăstiri din Maramureș

Data: 22 Octombrie 2025

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au pornit într‑un pelerinaj spre câteva dintre cele mai importante mănăstiri din zona Maramureșului. Activitatea a fost organizată pentru elevii claselor a IX‑a, a X‑a și a XI‑a, de la specializările Teologie Ortodoxă și Patrimoniu Cultural, fiind însoțiți de părintele director, prof. dr. Viorel Laiu, de prof. Elena Laiu și de diriginții prof. Dan Țârdea și prof. Cristina Grigore.

Scopul acestei activități a fost aprofundarea valorilor spirituale și culturale ale tinerilor seminariști.

Elevii au fost primiți cu bucurie la mănăstirile vizitate, unde au aflat despre istoria sfintelor lăcașuri, despre importanța rugăciunii și despre viața monahală. Au ascultat cu interes cuvintele gazdelor și au adresat numeroase întrebări, curioși să afle mai multe despre tradițiile monahale.

Pe parcursul pelerinajului, participanții au avut ocazia să admire peisajele minunate de toamnă, să cânte cântări religioase și să se bucure de comuniunea cu colegii și profesorii lor.

Periplul a continuat la casele memoriale ale scriitorilor Liviu Rebreanu și George Coșbuc, vizite menite să‑i apropie pe elevi de universul literaturii române și să le ofere o lecție vie de cultură. Cu emoție, au trecut pragul acestor case modeste, au privit obiecte vechi ce au aparținut scriitorilor, manuscrise și ediții rare ale operelor lor. A fost o lecție de literatură trăită, nu doar învățată.

Mărturiile elevilor confirmă că pelerinajul și‑a atins pe deplin scopul.

„Mi‑a plăcut foarte mult să văd cu ochii mei locurile despre care am citit în cărți. Am simțit că scrierile au prins viață”, ne‑a spus Ilinca Amâiei, clasa a XI‑a, Patrimoniu Cultural.

„A fost o experiență de neuitat. Am simțit o liniște sufletească aparte și am învățat cât de important este să fim recunoscători pentru tot ceea ce avem”, a spus Luca Prisacariu, clasa a XI‑a, Teologie Ortodoxă.

„Am văzut peisaje deosebite, sate pline de culoare și oameni care păstrează tradițiile cu mândrie. Mi‑au plăcut mult bisericile din lemn și ospitalitatea localnicilor. A fost o experiență care m‑a făcut să iubesc și mai mult România”, a mărturisit Augustin Stănică, clasa a IX‑a, Teologie Ortodoxă.

„Excursia în Maramureș a fost de neuitat. M‑am simțit ca într‑o altă lume, plină de liniște și frumusețe autentică”, a spus Rareș Amâiei, clasa a IX‑a, Teologie Ortodoxă.

„Pelerinajul prin Maramureș a fost mai mult decât o simplă călătorie - a fost o întoarcere la liniște, simplitate și autenticitate. Atmosfera locului are ceva aparte: timpul pare că se oprește, iar oamenii și locurile păstrează încă un respect firesc pentru tradiție și credință”, a împărtășit Emanuel Apetri, clasa a IX‑a, Teologie Ortodoxă.

Profesorii organizatori au subliniat că astfel de activități îi ajută pe tineri să înțeleagă mai bine valorile credinței, respectul față de tradiție și frumusețea spirituală a locurilor sfinte din țara noastră.

Pelerinajul s‑a încheiat cu promisiunea că asemenea călătorii vor deveni o tradiție a școlii, aducând bucurie și împlinire sufletească tuturor participanților.

(Luiza Măzăreanu, clasa a XI‑a, Patrimoniu Cultural)