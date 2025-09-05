Peste 1.000 de tineri s‑au întâlnit la Bacău în cadrul ITO 2025

Bacăul a devenit marți, 2 septembrie 2025, capitala tinereții și a credinței, găzduind Întâlnirea Tinerilor Ortodocși (ITO) - Bacău 2025, un eveniment de anvergură care a adunat peste 1.000 de tineri din întreaga eparhie, veniți să trăiască împreună bucuria comuniunii, a rugăciunii și a culturii. Sub genericul „Credință și cultură pentru o generație cu rădăcini”, programul a oferit o zi întreagă de activități spirituale, educative și culturale, desfășurate în multiple locații din municipiul Bacău.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie, oficiată simultan în 15 biserici din Bacău, unde tinerii s‑au rugat împreună, au participat la ateliere duhovnicești și au primit cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Mesajul ierarhului a fost citit în toate bisericile, acesta fiind chemarea la responsabilitate și la statornicie în valorile credinței.

După‑amiază, accentul s‑a mutat pe zona educativ‑formativă. La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și la Agricola Internațional s‑au desfășurat patru conferințe simultane, având invitați din mediul academic și bisericesc. Printre vorbitori s‑au aflat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pr. conf. univ. dr. Cezar Hârlăoanu, și pr. lect. univ. dr. Petru Cernat de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, precum și Adrian Nicolae, reprezentant al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. O altă locație a acestui eveniment a fost Casa Sterian, care a găzduit o expoziție fotografică și didactică despre Episcopul Melchisedec Ștefănescu. Aspectele legate de viața și activitatea ilustrului ierarh au fost prezentate de către Brândușa Popovici de la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, partener al acestui demers.

De asemenea, tinerii au avut ocazia să viziteze și să participe la activități culturale și educative organizate la Biblioteca Județeană Bacău, Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Ion Borcea”, Centrul de Cultură „George Apostu” și Casa Memorială „George Bacovia”, unde au descoperit frumusețea științei, au învățat despre patrimoniul natural și cultural al județului și s‑au bucurat de plimbări și experiențe interactive care au îmbinat educația cu recreerea.

Seara, evenimentul s‑a finalizat cu un spectacol cultural‑artistic la Teatrul de vară „Radu Beligan” din Bacău, pus gratuit la dispoziție de către Primăria Municipiului Bacău. Pe scenă au urcat Ansamblul de percuție Spirit, trupa MB Project și Ansamblul folcloric profesionist „Busuiocul”, oferind un show vibrant, în aplauzele celor peste 1.000 de tineri participanți.

La manifestarea finală au fost prezenți Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Teofil, care au adresat tinerilor cuvinte de binecuvântare.

În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a îndemnat tinerii să rămână ancorați în tradiție și cultură, dar să fie totodată deschiși la provocările lumii contemporane, devenind „mărturisitori ai credinței prin faptele lor”.