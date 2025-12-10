Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Piatră de temelie pentru noua biserică de la Mănăstirea Livezile, judeţul Alba

Piatră de temelie pentru noua biserică de la Mănăstirea Livezile, judeţul Alba

Un articol de: Oana Rusu - 10 Decembrie 2025

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent marţi, 9 decembrie, la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” de la Livezile, judeţul Alba, unde a săvârșit slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici cu hramurile „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” ce se va zidi în incinta așezământului monahal.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, obștea viețuitoarelor de aici se află sub oblăduirea maicii starețe Varsanufia Nicolae și sub îndrumarea duhovnicească a protosinghelului Siluan Lungu.

„Construirea unei noi biserici a devenit o necesitate, datorită numărului mare de credincioși care participă la Dumnezeiasca Liturghie, în special în duminici și în sărbători. Biserica veche, ridicată din lemn, s‑a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimile de pelerini care trec pragul așezământului monahal. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, prin bunăvoința și donațiile credincioșilor și prin osteneala obștii, a fost întocmit un proiect pentru noua biserică. Suprafața la sol a lăcașului de cult va fi de 200 de metri pătraţi. Adresăm mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu pentru înalta binecuvântare pe care ne‑a oferit‑o, pentru rugăciune, susținere și purtarea de grijă părintească”, a spus pr. Siluan Lungu.

Schitul Livezile a fost înființat după anul 1990, iar, din 2020, aşezământul monahal fost ridicat la rangul de mănăstire. 

 

