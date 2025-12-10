Piatră de temelie pentru noua biserică de la Mănăstirea Livezile, judeţul Alba

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent marţi, 9 decembrie, la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” de la Livezile, judeţul Alba, unde a săvârșit slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici cu hramurile „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” ce se va zidi în incinta așezământului monahal.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, obștea viețuitoarelor de aici se află sub oblăduirea maicii starețe Varsanufia Nicolae și sub îndrumarea duhovnicească a protosinghelului Siluan Lungu.

„Construirea unei noi biserici a devenit o necesitate, datorită numărului mare de credincioși care participă la Dumnezeiasca Liturghie, în special în duminici și în sărbători. Biserica veche, ridicată din lemn, s‑a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimile de pelerini care trec pragul așezământului monahal. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, prin bunăvoința și donațiile credincioșilor și prin osteneala obștii, a fost întocmit un proiect pentru noua biserică. Suprafața la sol a lăcașului de cult va fi de 200 de metri pătraţi. Adresăm mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu pentru înalta binecuvântare pe care ne‑a oferit‑o, pentru rugăciune, susținere și purtarea de grijă părintească”, a spus pr. Siluan Lungu.

Schitul Livezile a fost înființat după anul 1990, iar, din 2020, aşezământul monahal fost ridicat la rangul de mănăstire.