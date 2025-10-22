Platformă online dedicată pelerinajului la Sfântul Cuvios Dimitrie

Cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Arhiepiscopia Bucureștilor, vine în întâmpinarea tuturor credincioșilor și pelerinilor care urcă pe Dealul Patriarhiei printr‑o platformă care pune la dispoziția lor informații în timp real despre pelerinajul la Ocrotitorul Bucureștilor.

Platforma, care poate fi accesată fie prin intermediul site‑ului eparhiei, fie tastând sfdimitrie.arhiepiscopiabucurestilor.ro, le oferă pelerinilor șansa de a verifica, în timp real, unde se află capătul rândului închinătorilor și care este timpul de așteptare pentru a cinsti sfintele moaște. Datele sunt actualizate cu ajutorul membrilor Grupului de voluntari „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care se află permanent alături de pelerini.

Dincolo de acest serviciu disponibil nonstop, noua platformă a Arhiepiscopiei Bucureștilor oferă informații valoroase tuturor celor care doresc să urce Dealul Patriarhiei pentru a primi binecuvântarea sfinților. Astfel, pe site sunt disponibile programul liturgic al Catedralei Patriarhale în intervalul 19‑29 octombrie, informații precise privind desfășurarea procesiunii „Calea Sfinților”, date despre sfintele moaște așezate spre închinare, recomandări pentru pelerini, date despre viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, o scurtă rugăciune pe care fiecare pelerin o poate rosti în prezența cinstitelor sale moaște, precum și informații despre mijloace de transport și modalități de acces în zona Catedralei Patriarhale.

Mai multe informații despre conținutul noii platforme ne‑a oferit Gabriel Negescu, inspector eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor: „În partea dreaptă a site‑ului Arhiepiscopiei Bucureștilor se află o secțiune specială dedicată hramului Catedralei Patriarhale, ce poate fi ușor identificată după icoana sfântului ocrotitor al Bucureștilor și textul sugestiv «Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou». Platforma a fost creată de părintele protosinghel Simeon Cuțui, exarh cultural la Sectorul exarhat al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și este actualizată cu ajutorul voluntarilor din Grupul «Tineri în acțiune» implicați în evenimentele dedicate hramului. Harta disponibilă pe această platformă arată capătul rândului de pelerini, precum și puncte de reper importante precum: punctul de prim ajutor, locul unde pelerinii pot primi un ceai cald, locația lumânărarului, locul de unde pelerinii pot achiziționa cărți și materiale religioase, precum și locația grupurilor sanitare. Platforma răspunde și unor întrebări frecvente, precum: pot veni cu copii mici? Există rând prioritar? Unde pot aprinde o lumânare? Este permisă fotografierea? Sunt puse la dispoziția pelerinilor și informații privitoare la transportul public, accesul automobilelor, dar și cel al persoanelor cu dizabilități”.