Rememorând momentul Intrării Mântuitorului Hristos în cetatea Ierusalimului, Pelerinajul de Florii, organizat sâmbătă, 4 aprilie, în municipiul Râmnicu Vâlcea, a constituit un prilej de înălțare
Popas de rugăciune la Mănăstirea Clocociov
În Duminica a șasea din Postul Mare, a Floriilor, 5 aprilie, Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, s‑a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Clocociov, județul Olt. Cu prilejul acestui popas de slujire și rugăciune, ierarhul a săvârșit slujba Parastasului pentru părintele protosinghel Visarion Coman, rectitorul acestei mănăstiri, de la a cărui trecere la Domnul s‑au împlinit 24 de ani. În cadrul Sfintei Liturghii, chiriiarhul l-a hirotonit întru diacon pe teologul Ionuț Sorin Drăghici, conform episcopiaslatinei.ro.