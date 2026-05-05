Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Popas de rugăciune la o biserică istorică din Tulcea

Popas de rugăciune la o biserică istorică din Tulcea

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 05 Mai 2026

Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou” din orașul Tulcea a primit duminică, 3 mai, vizita Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, care a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte și preotul paroh Cătălin Luca. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat faptul că răbdarea și credința reprezintă două virtuți esențiale în lucrarea vindecării sufletești și trupești. În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Dragoș Matei a fost hirotonit întru diacon.

La final, clerul și credincioșii au mers în partea de răsărit a bisericii, chiar în spatele Sfântului Altar, unde se află mormintele unor personalități importante din istoria orașului Tulcea și a bisericii. La mormântul Mitropolitului Nichifor de Karpath (1808 -1893) a fost oficiată o slujbă de pomenire. Ierarhul grec a trăit și a slujit în Tulcea între anii 1877 și 1893, fiind considerat „mare prieten al românilor”, după cum mărturisește și inscripția de pe monumentul funerar recent restaurat. De asemenea, a fost pomenit și protoiereul Gheorghe Rășcanu, primul protopop al Tulcei după anul 1879.

Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” a fost ridicată în anul 1888, pe locul unui lăcaș de la mijlocul secolului al XIX‑lea. În perimetrul curții bisericii a fost amenajat, după Primul Război Mondial, și Cimitirul Eroilor din Tulcea, ceea ce conferă acestui loc o valoare spirituală și memorială pentru comunitatea locală.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Visarion, Episcopul Tulcii
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri