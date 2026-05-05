Binecuvântare la Parohia Țela din județul Arad

Data: 05 Mai 2026

Credincioşii Parohiei Țela, cu filia Bacăul de Mijloc, din Protopopiatul Lipova, județul Arad, s‑­au bucurat duminică, 3 mai, de prezența și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, conform arhiepiscopiaaradului.ro.

Arhiepiscopul Aradului a fost întâmpinat de dimineață în fața bisericii de un sobor de preoți, în frunte cu părintele Nelu Mercea, protopopul Lipovei, care i­‑a urat ierarhului bun-venit în Parohia Țela. Părintele Arhiepiscop Timotei a fost primit de întreaga suflare a parohiei, copii îmbrăcați în port popular care au oferit flori şi, de asemenea, a fost întâmpinat cu pâine şi sare.

Înaltpreasfinția Sa, împreună cu soborul de clerici, a binecuvântat lucrările realizate la biserica din Țela. În ultimii ani, lăcașul fost zugrăvit, au fost realizate icoane pe fațada bisericii, a fost montat pavajul în curtea interioară a bisericii, au fost schimbate geamurile, mecanizate clopotele, s­‑au schimbat burlanele. După acest moment, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de slujitori din care au făcut parte pr. dr. Tiberiu Ardelean, consilier eparhial, pr. Nelu Mercea, protopop al Lipovei, pr. Aurel­ Gheorghe Blidariu din Parohia Şiria, preotul paroh ­Tiberiu Brad și alți clerici.

În cuvântul de învățătură despre ,,Slăbiciune și tărie” (Fapte 9, Ioan 5), chiriarhul a subliniat că intervenția Mântuitorului în starea slăbănogului de la Vitezda a avut drept urmare și sfatul de a nu mai greși după vindecare, pentru ca să nu-i fie mai rău, iar păstrarea sănătății să aibă ca scop continuu practicarea binelui.

Pentru întreaga activitate, preotul paroh ­Tiberiu Brad a primit distincția de iconom. La finalul slujbei, părintele paroh a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, credincioşilor care i‑au fost alături în toate cele realizate în ultimii cinci ani. În semn de aleasă prețuire, părintele paroh a oferit Înaltpreasfinției Sale o icoană cu Maica Domnului cu Pruncul.

În după-amiaza zilei, chiriarhul a vizitat filia Bacăul de Mijloc, unde a dat îndrumări preotului și credincioșilor cu privire la lucrările de la ambele biserici, îndemnându-i să mențină în bună rânduială cele două lăcașuri de cult, prin atașamentul pe care l‑au dovedit în înnoirea lor.