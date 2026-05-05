Binecuvântare la Parohia Țela din județul Arad
Credincioşii Parohiei Țela, cu filia Bacăul de Mijloc, din Protopopiatul Lipova, județul Arad, s‑au bucurat duminică, 3 mai, de prezența și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, conform arhiepiscopiaaradului.ro.
Arhiepiscopul Aradului a fost întâmpinat de dimineață în fața bisericii de un sobor de preoți, în frunte cu părintele Nelu Mercea, protopopul Lipovei, care i‑a urat ierarhului bun-venit în Parohia Țela. Părintele Arhiepiscop Timotei a fost primit de întreaga suflare a parohiei, copii îmbrăcați în port popular care au oferit flori şi, de asemenea, a fost întâmpinat cu pâine şi sare.
Înaltpreasfinția Sa, împreună cu soborul de clerici, a binecuvântat lucrările realizate la biserica din Țela. În ultimii ani, lăcașul fost zugrăvit, au fost realizate icoane pe fațada bisericii, a fost montat pavajul în curtea interioară a bisericii, au fost schimbate geamurile, mecanizate clopotele, s‑au schimbat burlanele. După acest moment, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de slujitori din care au făcut parte pr. dr. Tiberiu Ardelean, consilier eparhial, pr. Nelu Mercea, protopop al Lipovei, pr. Aurel Gheorghe Blidariu din Parohia Şiria, preotul paroh Tiberiu Brad și alți clerici.
În cuvântul de învățătură despre ,,Slăbiciune și tărie” (Fapte 9, Ioan 5), chiriarhul a subliniat că intervenția Mântuitorului în starea slăbănogului de la Vitezda a avut drept urmare și sfatul de a nu mai greși după vindecare, pentru ca să nu-i fie mai rău, iar păstrarea sănătății să aibă ca scop continuu practicarea binelui.
Pentru întreaga activitate, preotul paroh Tiberiu Brad a primit distincția de iconom. La finalul slujbei, părintele paroh a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, credincioşilor care i‑au fost alături în toate cele realizate în ultimii cinci ani. În semn de aleasă prețuire, părintele paroh a oferit Înaltpreasfinției Sale o icoană cu Maica Domnului cu Pruncul.
În după-amiaza zilei, chiriarhul a vizitat filia Bacăul de Mijloc, unde a dat îndrumări preotului și credincioșilor cu privire la lucrările de la ambele biserici, îndemnându-i să mențină în bună rânduială cele două lăcașuri de cult, prin atașamentul pe care l‑au dovedit în înnoirea lor.