Mănăstirea Hurezi, ctitorie emblematică a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, a găzduit în aceste zile evenimente solemne dedicate proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona. Cu acest prilej, un impresionant sobor de arhierei, preoți și diaconi a săvârșit astăzi, 5 mai, Sfânta Liturghie la acest așezământ monahal, în prezența a numeroși credincioși. La finalul slujbei a fost citit Tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării, a fost prezentată icoana ei și s‑a intonat troparul acesteia.
Duminica a 4-a după Paști la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava
În cea de a patra duminică după Învierea Domnului, 3 mai, zi în care în Bisericile Ortodoxe este rememorată minunea vindecării slăbănogului de la Vitezda, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Altarul de vară al ctitoriei voievodale care adăpostește cinstitele moaște ale marelui mucenic făcător de minuni Ioan cel Nou.
Ierarhul a oficiat slujba, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, răspunsurile liturgice fiind date de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de pr. Lucian Tablan‑Popescu.
În timpul împărtășirii clericilor, cuvântul de învățătură a fost rostit de pr. Aurel Goraș, protoiereu al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc. Sfinția Sa a vorbit despre semnificațiile vindecării paraliticului de la scăldătoarea Vitezda, evidențiind trei teme fundamentale: răbdarea în suferință ca formă de apropiere de Dumnezeu, legătura intrinsecă dintre păcat și boală și drama profundă a singurătății umane. Prin exemplul creștin, suferința este reinterpretată nu ca o pedeapsă, ci ca o oportunitate de îndreptare spirituală și de regăsire a echilibrului interior. Nu în ultimul rând, părintele protoiereu i‑a îndemnat pe credincioși să devină sprijin pentru semenii abandonați, imitând grija activă a lui Hristos.
La final, Înaltpreasfinția Sa i‑a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvântul expus și a adus în atenție mesajul Sfintei Scripturi, rânduit pentru această zi, sub forma unui Decalog special alcătuit pentru a explica înțelesul duhovnicesc al textului Evangheliei Sfântului Apostol Ioan privind minunea vindecării slăbănogului de la Vitezda.