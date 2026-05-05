Duminica a 4-a după Paști la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

În cea de a patra duminică după Învierea Domnului, 3 mai, zi în care în Bisericile Ortodoxe este rememorată minunea vindecării slăbănogului de la Vitezda, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Altarul de vară al ctitoriei voievodale care adăpostește cinstitele moaște ale marelui mucenic făcător de minuni Ioan cel Nou.

Ierarhul a oficiat slujba, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, răspunsurile liturgice fiind date de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de pr. Lucian Tablan‑Popescu.

În timpul împărtășirii clericilor, cuvântul de învățătură a fost rostit de pr. Aurel Goraș, protoiereu al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc. Sfinția Sa a vorbit despre semnificațiile vindecării paraliticului de la scăldătoarea Vitezda, evidențiind trei teme fundamentale: răbdarea în suferință ca formă de apropiere de Dumnezeu, legătura intrinsecă dintre păcat și boală și drama profundă a singurătății umane. Prin exemplul creștin, suferința este reinterpretată nu ca o pedeapsă, ci ca o oportunitate de îndreptare spirituală și de regăsire a echilibrului interior. Nu în ultimul rând, părintele protoiereu i‑a îndemnat pe credincioși să devină sprijin pentru semenii abandonați, imitând grija activă a lui Hristos.

La final, Înaltpreasfinția Sa i‑a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvântul expus și a adus în atenție mesajul Sfintei Scripturi, rânduit pentru această zi, sub forma unui Decalog special alcătuit pentru a explica înțelesul duhovnicesc al textului Evangheliei Sfântului Apostol Ioan privind minunea vindecării slăbănogului de la Vitezda.