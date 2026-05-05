Concursul național catehetic în Eparhia Buzăului și Vrancei

La Muzeul bisericesc eparhial din municipiul Buzău s‑a desfășurat miercuri, 29 aprilie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, etapa eparhială de evaluare a proiectelor înscrise la cea de‑a XVIII‑a ediție a Concursului național catehetic, intitulat „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”.

La nivelul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, concursul a reunit 53 de grupuri catehetice parohiale, demonstrând o participare consistentă și un interes viu pentru activitățile educaționale bisericești. În etapa eparhială au fost evaluate 21 de lucrări, selectate dintre cele clasate pe primele locuri la nivelul celor șapte protopopiate buzoiene și vrâncene.

În urma jurizării, premiul I a fost acordat Parohiei „Buna Vestire”‑Banu (Protoieria Buzău I), premiul al II‑lea Parohiei Coza (Protoieria Panciu), iar premiul al III‑lea, Parohiei Cărpiniștea (Protoieria Buzău I), proiectele remarcându‑se prin originalitate, coerență și profunzime catehetică.

Proiectul clasat pe locul I va reprezenta eparhia la etapa națională, urmând a fi premiat joi, 21 mai, de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, hramului istoric al Catedralei Patriarhale din București.