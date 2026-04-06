Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Popas de slujire și binecuvântare la o biserică din Craiova

Popas de slujire și binecuvântare la o biserică din Craiova

Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 06 Aprilie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit, de Florii, Sfânta Liturghie la biserica Parohiei „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”, din municipiul Craiova, în cartierul Valea Roșie. Din soborul care a slujit împreună cu chiriarhul au făcut parte părintele protopop Cătălin Neacșu (Protoieria Băilești) și părintele protopop Aurel Gușețelu (Protoieria Craiova Sud), paroh al bisericii din Craiova.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Nicolae‑Mădălin Jumolea, pe seama Parohiei Budieni, județul Gorj.

În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Olteniei a evidențiat semnificația duhovnicească a praznicului Floriilor: „După învierea lui Lazăr, prietenul Său, Mântuitorul nostru Iisus Hristos se îndreaptă către Ierusalim, unde vine pe un asin, în bucuria locuitorilor din Ierusalim, care L‑au întâmpinat cu ramuri din copaci, cântând: «Osana! Binecuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!» Domnul Hristos a intrat în Ierusalim ca să arate că El este Împăratul cerului şi al pământului, Domnul Cetăţii cereşti şi al celei pământeşti. La câteva zile, acelaşi popor a strigat către autorităţile romane: «Răstigniţi‑L!», referindu‑se la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. După numai şase zile de la intrarea triumfală în Ierusalim, Domnul Hristos va intra în Cetatea împărătească, după ce a fost în cetatea Ierusalimului şi după ce a fost răstignit pe Cruce”.

La final, părintele protopop Aurel Gușețelu a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu pentru prezență și binecuvântarea oferită comunității parohiale, subliniind bucuria credincioșilor de a‑l avea în mijlocul lor la acest praznic.

vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Procesiune impresionantă pe străzile Bacăului Știri
    Procesiune impresionantă pe străzile Bacăului

    Aproximativ 7.000 de credincioși din municipiul Bacău au participat sâmbătă, 4 aprilie, la Procesiunea de Florii. Manifestările au debutat în mai multe puncte ale orașului, la ora 15, prin săvârșirea slujbei

    06 Apr, 2026
  • Floriile la Catedrala Mitropolitană din Iași Știri
    Floriile la Catedrala Mitropolitană din Iași

    La Catedrala Mitropolitană din Iași, clericii și credincioșii au cinstit duminică, 5 aprilie, purtând în mâini ramuri de salcie și flori, praznicul Intrării Domnului în Ierusalimului. Sfânta Liturghie a fost

    06 Apr, 2026
  • Procesiune cu icoane și stâlpări la Suceava Știri
    Procesiune cu icoane și stâlpări la Suceava

    Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit duminică, 5 aprilie, Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al

    06 Apr, 2026
