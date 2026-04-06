Popas de slujire și binecuvântare la o biserică din Craiova

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit, de Florii, Sfânta Liturghie la biserica Parohiei „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”, din municipiul Craiova, în cartierul Valea Roșie. Din soborul care a slujit împreună cu chiriarhul au făcut parte părintele protopop Cătălin Neacșu (Protoieria Băilești) și părintele protopop Aurel Gușețelu (Protoieria Craiova Sud), paroh al bisericii din Craiova.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Nicolae‑Mădălin Jumolea, pe seama Parohiei Budieni, județul Gorj.

În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Olteniei a evidențiat semnificația duhovnicească a praznicului Floriilor: „După învierea lui Lazăr, prietenul Său, Mântuitorul nostru Iisus Hristos se îndreaptă către Ierusalim, unde vine pe un asin, în bucuria locuitorilor din Ierusalim, care L‑au întâmpinat cu ramuri din copaci, cântând: «Osana! Binecuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!» Domnul Hristos a intrat în Ierusalim ca să arate că El este Împăratul cerului şi al pământului, Domnul Cetăţii cereşti şi al celei pământeşti. La câteva zile, acelaşi popor a strigat către autorităţile romane: «Răstigniţi‑L!», referindu‑se la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. După numai şase zile de la intrarea triumfală în Ierusalim, Domnul Hristos va intra în Cetatea împărătească, după ce a fost în cetatea Ierusalimului şi după ce a fost răstignit pe Cruce”.

La final, părintele protopop Aurel Gușețelu a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu pentru prezență și binecuvântarea oferită comunității parohiale, subliniind bucuria credincioșilor de a‑l avea în mijlocul lor la acest praznic.