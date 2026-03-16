Popasuri de rugăciune și slujire în eparhii din Muntenia și Dobrogea

Ierarhii din eparhiile Mitropoliei Munteniei au slujit duminică, 15 martie, la biserici de parohie și la mănăstiri, binecuvântându‑i pe credincioși și încurajându‑i pe calea Postului Mare. În această zi, au înălțat Sfânta Cruce solemn, prevestind Patimile Domnului Iisus Hristos, dar și bucuria Învierii Lui din morți.

În Duminica a treia din Postul Mare, IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la Biserica Apa Sărată cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților” din Câmpulung Muscel, județul Argeș. La slujbă au participat numeroși credincioși din parohie și din împrejurimi, care au venit să se roage și să primească binecuvântarea ierarhului. În cuvântul de învățătură, chiriarhul a vorbit despre sprijinul și purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de oameni. Din sobor au făcut parte pr. paroh Ion Solomon Crineanu și pr. coslujitor Robert Damian Vasile.

Vrancea

IPS Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, i‑a binecuvântat duminică pe credincioșii Parohiei Odobasca de Munte din comuna vrânceană Poiana Cristei, ne‑a transmis pr. Dragoș Olteanu. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, răspunsurile la strană fiind date de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei. Din sobor au făcut parte: pr. Oscar Frunză, protoiereu al Protoieriei Focșani II, pr. paroh Valentin Pantaze și alți clerici. În cuvântul de învățătură, Părintele Arhiepiscop Ciprian a arătat că urmarea lui Hristos presupune lepădarea de sine și asumarea crucii personale. În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Valeriu Cristescu a fost hirotonit în treapta de diacon. La final, părintele paroh Valentin Pantaze a primit hirotesia întru iconom.

Galați

La Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit rânduiala specială de scoatere a Sfintei Cruci spre închinare şi Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică de la Sfântul Marcu (8, 34-48; 9, 1), în care se vorbeşte despre lepădarea de sine, asumarea crucii şi urmarea lui Hristos pentru dobândirea mântuirii. Părintele Arhiepiscop a amintit credincioşilor şi despre programul filantropic implementat în această duminică de parohiile din cuprinsul eparhiei. În Arhiepiscopia Dunării de Jos, clericii, membrii organismelor parohiale şi mulţi tineri voluntari au organizat acţiuni social‑filantropice în cadrul unor instituţii sociale: aziluri de bătrâni, spitale, cămine de copii, penitenciare. O astfel de acţiune s‑a desfăşurat şi la Căminul pentru persoane vârstnice „Sfântul Ierarh Spiridon” din Galaţi. Bătrânii, după ce au participat la Sfânta Liturghie în capela acestei unităţi sociale, au primit daruri prin grija şi dragostea slujitorilor şi credincioşilor de la parohiile gălăţene „Precista” şi Sfântul Vasile cel Mare”, ne‑a transmis pr. Rareş Bucur.

Călărași

PS Părinte Episcop Vincențiu a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” - Coslogeni, județul Călărași. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit credincioșilor despre Duminica a 3-a din Postul Sfintelor Paști, care ne amintește că Sfânta Cruce este semnul iubirii și al jertfei prin care Iisus Hristos a adus mântuire lumii. Colecta pentru Fondul Central Misionar a continuat și la acest popas duhovnicesc, unde credincioșii prezenți au dăruit suma de 1.250 de lei. Tot duminică, Preasfinția Sa a vizitat și Mănăstirea Libertatea, care se află foarte aproape de Mănăstirea Coslogeni.

Teleorman

PS Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, s-a aflat duminică în mijlocul obștii Mănăstirii „Sfântul Fanurie” din localitatea Siliștea Gumești, județul Teleorman, săvârșind Sfânta Liturghie. Din sobor au făcut parte părintele protosinghel Benedict Mihalcea, starețul mănăstirii; părintele Mircea Ionescu, protopop de Roșiori de Vede, precum și alți slujitori. După citirea pasajului evanghelic duminical, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat ce înseamnă lepădarea de sine, asumarea crucii şi urmarea lui Hristos: „Lepădarea de sine înseamnă renunțarea la egoism și la dorințele care ne îndepărtează de Dumnezeu. Fiecare creștin este chemat să-și poarte crucea cu răbdare și credință, primind încercările vieții cu nădejde și încredere în ajutorul lui Dumnezeu”. La final, a fost săvârşită o slujbă de pomenire pentru ctitorii lăcaşului de cult. Părintele stareț i‑a mulțumit ierarhului pentru slujire, oferindu‑i un aranjament floral. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Pantocrator”.

Giurgiu

PS Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Comana, județul Giurgiu. În cuvântul de învăţătură, Preasfinția Sa a vorbit despre importanța crucii în viața creștinilor. Credincioşii prezenţi au avut posibilitatea să se închine la părticele din moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, păstrate în biserica mănăstirii, și la icoana Sfântului Ierarh Nicolae cu ferecătură argintată. La final, toți credincioșii au primit publicații ortodoxe, după care au luat parte la o agapă organizată de obștea mănăstirii.

Tulcea

PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la Mănăstirea „Sfânta Cruce” - Cerbu, Protopopiatul Babadag, județul Tulcea. Din sobor a făcut parte și protos. Neofit Oană, starețul mănăstirii. La slujbă au participat credincioși din localitățile apropiate, Ciucurova, Topolog, Babadag, dar și pelerini veniți din alte zone ale țării. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația duhovnicească a Sfintei Cruci, așezată de Biserică în mijlocul Postului Mare pentru întărirea credincioșilor pe drumul nevoinței. La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul Tulcii a oficiat la mormântul fostului stareț, părintele Ignatie Luca, o slujbă de pomenire, iar la plecare toți credincioșii au primit din partea mănăstirii pachete cu alimente, ne-a transmis pr. Felix Neculai, consilier eparhial.