Praznicul Schimbării la Față a Domnului la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia

La sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, 6 august, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s‑a aflat la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia, unde a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși. La momentul rânduit din cadrul slujbei, diaconul Roberto‑Ionuț Buinoiu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Boz, Protopopiatul Sebeș, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Adresându‑se celor prezenți, ierarhul a spus: „Lucru esențial nu este pur și simplu să‑L vedem pe Dumnezeu în Iisus Hristos, ci să‑L ascultăm și să‑L urmăm pe Domnul. El este Modelul sublim al desăvârșirii și Sursa de realizare morală, Care a zis: «Pildă v‑am dat vouă. Învățați‑vă de la Mine». Glasul lui Dumnezeu Tatăl poruncește astfel: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit. Voi de El să ascultați». Când Îl ascultăm și Îl urmăm pe Domnul, viețile noastre dobândesc ceva din strălucirea luminii lui Dumnezeu. Noi devenim lumini care strălucesc pentru Dumnezeu în întunericul acestei lumi. În acest sens, Sfântul român Ioan Iacob Hozevitul zice: «Viața cea nemuritoare/ Dobândim noi, cei de jos/ Și ne facem fiii slavei/ Prin lumina lui Hristos». Iată de ce Sfântul Apostol Pavel îndeamnă: «Ca fii ai luminii să umblați»”, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.