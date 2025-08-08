Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Praznicul Schimbării la Față a Domnului la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia

Praznicul Schimbării la Față a Domnului la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Oana Rusu - 08 August 2025

La sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, 6 august, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s‑a aflat la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia, unde a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși. La momentul rânduit din cadrul slujbei, diaconul Roberto‑Ionuț Buinoiu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Boz, Protopopiatul Sebeș, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Adresându‑se celor prezenți, ierarhul a spus: „Lucru esențial nu este pur și simplu să‑L vedem pe Dumnezeu în Iisus Hristos, ci să‑L ascultăm și să‑L urmăm pe Domnul. El este Modelul sublim al desăvârșirii și Sursa de realizare morală, Care a zis: «Pildă v‑am dat vouă. Învățați‑vă de la Mine». Glasul lui Dumnezeu Tatăl poruncește astfel: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit. Voi de El să ascultați». Când Îl ascultăm și Îl urmăm pe Domnul, viețile noastre dobândesc ceva din strălucirea luminii lui Dumnezeu. Noi devenim lumini care strălucesc pentru Dumnezeu în întunericul acestei lumi. În acest sens, Sfântul român Ioan Iacob Hozevitul zice: «Viața cea nemuritoare/ Dobândim noi, cei de jos/ Și ne facem fiii slavei/ Prin lumina lui Hristos». Iată de ce Sfântul Apostol Pavel îndeamnă: «Ca fii ai luminii să umblați»”, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei. 

Citeşte mai multe despre:   Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia  -   IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri