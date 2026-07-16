Premii pentru echipa de robotică „Royal Engineers”

Echipa de robotică „Royal Engineers” de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava a încheiat cu succes participarea la competiția internațională Michiana Premier Event, desfășurată în South Bend, Indiana, SUA. Miercuri, 15 iulie, au fost premiați de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Tinerii ingineri suceveni s‑au întors acasă cu o distincție prestigioasă, fiind onorați cu locul I - Sustain Award. Acest premiu reprezintă o recunoaștere a inovației, perseverenței și a strategiei sustenabile a echipei.

Pe parcursul celor două zile intense de concurs, „Royal Engineers” a demonstrat o pregătire tehnică de înalt nivel, finalizând etapa calificărilor cu un bilanț pozitiv de șase victorii și patru înfrângeri. Datorită acestui rezultat, echipa a trecut în etapa de playoff, unde a concurat din poziția de căpitani de alianță, statut care confirmă valoarea tehnică și aprecierea de care s‑au bucurat sucevenii în cadrul competiției.

Dincolo de aspectele tehnice, prezența Royal Engineers în SUA a fost și o oportunitate de a promova identitatea culturală a zonei din care provin. La standul echipei, vizitatorii au putut descoperi elemente specifice culturii bucovinene. Membrii echipei au prezentat cu mândrie ia tradițională și arta încondeierii ouălor, elemente care au atras interesul și admirația publicului american, oferind o perspectivă autentică asupra tradițiilor românești.

Succesul obținut la această competiție internațională nu ar fi fost posibil fără sprijinul generos și constant al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Înțelegând importanța educației STEM și a promovării tinerelor talente, Arhiepiscopia a fost principalul pilon de susținere care a făcut posibilă deplasarea echipei în Statele Unite.

Ca o încununare a acestei performanțe internaționale, miercuri, 15 iulie, membrii echipei „Royal Engineers” au fost primiți de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La întâlnire a fost prezent și părintele Andrei Mocanu, consilier eparhial al Sectorului social‑filantropic al Centrului eparhial Suceava. În semn de apreciere pentru rezultatele deosebite obținute și pentru modul exemplar în care au reprezentat România peste hotare, ierarhul le‑a conferit Ordinul „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, una dintre cele mai înalte distincții acordate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Prin această participare la Michiana Premier Event și prin recunoașterea primită la întoarcerea în țară, „Royal Engineers” confirmă încă o dată potențialul creativ și tehnic al elevilor suceveni pe scena mondială a roboticii, ducând numele orașului și al României pe podiumul competițiilor internaționale de prestigiu.