Primire cu fast liturgic la Catedrala Patriarhală din București

După întâmpinarea cu onoruri de stat a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, următorul moment solemn a avut loc la Catedrala Patriarhală. Sanctitatea Sa Bartolomeu a fost primit cu fast liturgic patriarhal în istoricul lăcaș de pe Colina Bucuriei, a fost săvârșit un Polihroniu, iar la final, Patriarhul României și Patriarhul Ecumenic au rostit două cuvinte dedicate acestui moment.

Primirea oficială a Sanctității Sale, precum și a delegației Patriarhiei Ecumenice, a avut loc în Catedrala Patriarhală din București. Întâmpinarea călduroasă și mult așteptată a fost confirmată și de elevii Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din Capitală, alături de cadrele didactice, care au fost prezenți în curtea sfântului lăcaș. La acest moment au participat și ostenitori din Administrația patriarhală și de la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Cu acest prilej, a fost rostită ectenia întreită, troparul Sfântului Apostol Andrei, unul dintre hramurile principale ale Catedralei Naționale, alături de praznicul împărătesc al Înălțării la Cer a Mântuitorului Iisus Hristos, iar la final a fost săvârșit Polihroniul, o cântare liturgică festivă. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhid. Mihail Bucă, care a intonat, în semn de dragoste față de Biserica‑Mamă a Constantinopului, și troparul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie în limba greacă.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt cu ocazia revenirii Sanctității Sale Bartolomeu pe pământ românesc.

Patriarhul Ecumenic a adresat un cuvânt de felicitare Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul celebrării a două momente istorice: dobândirea autocefaliei și ridicarea la rangul de Patriarhie, precum și pentru finalizarea Catedralei Naționale.

La evenimentul din Catedrala Patriarhală au fost prezenți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, delegația Patriarhiei Ecumenice, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, studenți teologi, elevi seminariști și credincioși.