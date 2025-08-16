Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Prinos de rugăciune și mulțumire adus Sfinților Martiri Brâncoveni

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 16 August 2025

Biserica „Sfântul Gheorghe”‑Nou din Capitală și‑a sărbătorit astăzi, 16 august, ctitorul și ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în lăcașul de închinare de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Buchetul de evenimente duhovnicești și liturgice dedicate hramului de vară al bisericii voievodale a început joi, 14 august, prin primirea delegației de la Mănăstirea Glavacioc, județul Argeș, care a adus spre binecuvântare și închinare credincioșilor Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc. Odorul de mare preț, vechi de peste șase veacuri și cunoscut pentru mulțimea minunilor săvârșite de‑a lungul istoriei, a fost așezat în pridvorul sfântului lăcaș. Alături de icoana Maicii Domnului, credincioșii s‑au putut închina și la racla ce adăpostește moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, așezată spre binecuvântare. În ajunul sărbătorii Sfinților Martiri Brâncoveni, vineri seara, a fost săvârșită slujba Privegherii, în cadrul căreia cler și popor au înălțat rugăciuni de mulțumire și cerere către Dumnezeu, cinstindu‑i pe sfinții mărturisitori ai credinței ortodoxe.

Sâmbătă, în ziua hramului, biserica de la kilometrul 0 al Capitalei a devenit neîncăpătoare, credincioși din toate părțile ora­șului sosind pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată de Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul. Din soborul de slujitori care s‑au rugat alături de ierarh au făcut parte: părintele arhim. Nectarie Șofelea, starețul Mănăstirii Radu Vodă din Capitală și Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele paroh Emil Nedelea Cărămizaru, precum și alți preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a amintit credincioșilor despre curajul și statornicia în credință a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, ale fiilor săi și ale sfetnicului Ianache, care au primit cununa muceniciei pentru Hristos. „Sfinții Martiri Brâncoveni sunt pentru noi icoana demnității și a fidelității față de credința strămoșească. Ei nu au ales viața trecătoare, ci au primit cununa vieții veșnice, dând mărturie că nimic nu este mai de preț decât a rămâne statornici în Hristos. Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu nu ne‑a lăsat doar pilda sângeroasă a răbdării și a mărturisirii, încununată cu cununa muceniciei, ci și o moștenire luminoasă în cultură, artă și zidiri sfinte. Palatul de la Mogoșoaia rămâne și astăzi o bijuterie a stilului brâncovenesc, în care se împletesc armonios tradiția bizantină și rafinamentul apusean. Totodată, marele voievod a ridicat și a înnoit numeroase biserici și mănăstiri, precum Hurezi, Sâmbăta de Sus, Antim sau Biserica «Sfântul Gheorghe»‑Nou din București, așezăminte de o mare frumusețe. De aceea, Biserica îl cinstește astăzi nu doar ca pe un mucenic, ci și ca pe un mare ctitor, un voievod care a înțeles că domnia trece, dar ceea ce se zidește în Hristos rămâne veșnic. Cinstindu‑i pe Sfinții Martiri Brâncoveni, noi ne cinstim de fapt rădăcinile, identitatea și credința noastră. Ei ne cheamă să fim și noi ctitori, nu doar de ziduri și lăcașuri, ci și de suflete și de comunități întemeiate pe adevăr, pe jertfă și pe dragostea lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Emil Nedelea Cărămizaru a adresat cuvinte de recunoștință ierarhului pentru bucuria slujirii arhierești, precum și delegației Mănăstirii Glavacioc, care a adus spre închinare Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În semn de prețuire, părintele paroh i‑a oferit ierarhului un volum ce cuprinde istoria bisericii parohiale, precum și un volum de poezii.

Duminică, 17 august, programul va continua la ora 8:30 cu Utrenia și la ora 10:00 cu Sfânta Liturghie. În după‑amiaza aceleiași zile, la ora 17:00, delegația de la Mănăstirea Glavacioc va porni înapoi spre așezământul monahal.

 

