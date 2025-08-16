Prinos de rugăciune și mulțumire Sfinților Martiri Brâncoveni

Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou din Capitală și-a sărbătorit astăzi, 16 august, ctitorul și ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în lăcașul de închinare de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Buchetul de evenimente duhovnicești și liturgice dedicate hramului de vară al bisericii voievodale a început joi, 14 august, cu primirea delegației de la Mănăstirea Glavacioc, județul Argeș, care a adus spre binecuvântare și închinare credincioșilor bucu­reșteni Icoana Maicii Domnului de la Glavacioc. Odorul de mare preț, vechi de peste șase veacuri și cunoscut pentru mulțimea minunilor săvâr­șite de-a lungul istoriei, a fost așezat în pridvorul Bisericii „Sfântul Gheorghe”-Nou din Capitală. Alături de icoana Maicii Domnului, credincioșii s-au putut închina și la racla ce adăpostește moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, așezată spre binecuvântare.

În ajunul sărbătorii Sfinților Martiri Brâncoveni, vineri seara, a fost săvârșită slujba Privegherii, în cadrul căreia cler și popor au înălțat rugăciuni de mulțumire și cerere către Dumnezeu, cinstindu-i pe sfinții mărturisitori ai credinței ortodoxe.

Sâmbătă, în ziua hramului, biserica de la kilometrul 0 al României a devenit neîncăpătoare, credincioși din toate părțile ora­șului sosind pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată de Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Din soborul de slujitori care s-au rugat împreună cu Episcopul-vicar patriarhal au făcut parte: părintele arhim. Nectarie Șofelea, starețul Mănăstirii Radu Vodă din Capitală și Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele paroh Emil Nedelea Cărămizaru, precum și alți preoți și diaconi.



În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a amintit credincioșilor curajul și statornicia în credință ale Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, ale fiilor săi și sfetnicului Ianache, care au primit cununa muceniciei pentru Hristos.

„Sfinții Martiri Brâncoveni sunt pentru noi icoana demnității și a fidelității față de credința strămoșească. Ei nu au ales viața trecătoare, ci au primit cununa vieții veșnice, dând mărturie că nimic nu este mai de preț decât a rămâne statornici în Hristos. Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu nu ne-a lăsat doar pilda sângeroasă a răbdării și a mărturisirii, încununată cu coroana muceniciei, ci și o moștenire luminoasă în cultură, artă și zidiri sfinte. Palatul de la Mogoșoaia rămâne și astăzi o bijuterie a stilului brâncovenesc, în care se împletesc armonios tradiția bizantină și rafinamentul apusean. Totodată, marele voievod a ridicat și a înnoit numeroase biserici și mănăstiri, precum Hurezi, Sâmbăta de Sus, Antim sau Biserica «Sfântul Gheorghe»-Nou din București, așe­zăminte de o mare frumusețe. De aceea, Biserica îl cinstește astăzi nu doar ca pe un mucenic, ci și ca pe un mare ctitor, un voievod care a înțeles că domnia trece, dar ceea ce se zidește în Hristos rămâne veșnic. Cinstindu-i pe Sfinții Martiri Brâncoveni, noi ne cinstim de fapt rădăcinile, identitatea și credința noastră. Ei ne cheamă să fim și noi ctitori, nu doar de ziduri și lăcașuri, ci și de suflete și de comunități întemeiate pe adevăr, pe jertfă și pe dragostea lui Dumnezeu”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Plo­ieșteanul.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Emil Nedelea Cărămizaru a adresat cuvinte de recunoștință ierarhului pentru bucuria slujirii și binecuvântării arhierești, precum și delegației Mănăstirii Glavacioc, care a adus spre închinare Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În semn de prețuire, părintele paroh i-a oferit ierarhului un volum ce cuprinde istoria bisericii voievodale, precum și un volum de poezii.

Duminică, 17 august, programul va continua la ora 8:30 cu Utrenia și de la ora 10:00 cu Sfânta Liturghie. În după-amiaza aceleiași zile, delegația de la Mănăstirea Glavacioc va duce icoana Maicii Domnului către așezământul argeșean.