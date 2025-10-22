Priveghere în cinstea Sfântului Gherasim din Kefalonia la Mănăstirea Giurgeni

În noaptea de 19 spre 20 octombrie 2025, la Mănăstirea Giurgeni a avut loc o slujbă de priveghere închinată Sfântului Cuvios Gherasim din Kefalonia, ocrotitor al celor bolnavi și întristați sufletește. A fost săvârșită slujba Vecerniei cu Litia, urmată de Utrenie, Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim și Sfânta Liturghie arhierească.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși veniți să se roage și să se împărtășească de binecuvântarea acestui sfânt atât de iubit.

Atmosfera de rugăciune și reculegere a fost întărită de cântările specifice privegherii și de lumina candelelor care au vegheat întreaga noapte, transformând mănăstirea într‑un loc al păcii și al bucuriei duhovnicești.

În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a evocat personalitatea și harismele Sfântului Gherasim, subliniind că anul acesta se împlinesc 444 de ani de la descoperirea sfintelor sale moaște în insula Kefalonia.

„Slujba pe care am săvârșit‑o la miezul nopții, aici, la mănăstirea ocrotită de Maica Domnului, stă sub semnul unui număr - 444. Exact în urmă cu 444 de ani, în insula Kefalonia, s‑a petrecut o minune: când a fost deschis mormântul Sfântului Cuvios Gherasim, au fost descoperite sfintele sale moaște, iar de atunci el și‑a arătat puterea vindecătoare și izbăvitoare de duhuri necurate.”

Ierarhul a amintit că Sfântul Gherasim este cunoscut drept unul dintre sfinții grabnic‑ajutători, „mai ales al celor care suferă din pricina duhurilor rele și a bolilor sufletești, între care, în vremea noastră, cea mai grea este boala depresiei”.

La final, Preasfințitul Părinte Teofil a adus mulțumiri părintelui stareț Nicolae Dănilă și tuturor celor care s‑au ostenit pentru buna desfășurare a acestei nopți de rugăciune, subliniind că „Dumnezeu primește rugăciunile celor care Îl cheamă cu credință, iar Sfântul Gherasim nu trece cu vederea pe nici unul dintre cei ce îl roagă cu inimă curată”.

În continuare, părintele Nicolae Dănilă, starețul mănăstirii, a adresat un cuvânt de mulțumire ierarhului și credincioșilor și a arătat că Sfântul Gherasim este un model de nevoință și rugăciune neîncetată, amintind locurile sfinte unde acesta s‑a nevoit: Tebaida Egiptului, Ierusalim și insula Kefalonia, unde se păstrează până astăzi trupul său neputrezit.

În semn de recunoștință pentru dragostea arhierească și pentru jertfa de a fi fost prezent la priveghere, obștea mănăstirii i‑a oferit Preasfințitului Părinte Teofil dicherul și tricherul - lumânările arhierești duble și triple, „ca semn al dragostei noastre și al slujirii arhierești”, după cum a spus părintele stareț.