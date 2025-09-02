Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Procesiune cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului la Călărași

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 02 Septembrie 2025

În perioada 4-9 septembrie 2025, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Protopopiatul Călărași, în colaborare cu Primăria Municipiului Călărași, va organiza o procesiune cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, care va fi aşezată spre închinare într‑un baldachin special amenajat la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” - Volna.

Programul liturgic al evenimentului va începe joi, 4 septembrie, cu săvârșirea Vecerniei şi a Tainei Sfântului Maslu şi va continua vineri, 5 septembrie, cu Utrenia și Sfânta Liturghie, urmând ca în a doua parte a zilei să fie oficiate Paraclisul Maicii Domnului și Taina Sfântului Maslu.

 Sâmbătă, 6 septembrie, vor fi săvârşite Utrenia și Sfânta Liturghie, urmate de Acatistul Nașterii Maicii Domnului și Vecernia cu Taina Sfântului Maslu. Duminică, 7 septembrie, vor fi, de asemenea, oficiate Utrenia și Sfânta Liturghie, apoi Acatistul Nașterii Maicii Domnului și Vecernia cu Taina Sfântului Maslu.

Luni, 8 septembrie, la sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu va săvârşi Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la care vor participa și reprezentanți ai autorităților locale și județene, urmând ca procesiunea să se încheie marți, 9 septembrie, după oficierea Acatistului Maicii Domnului „Bucuria celor necăjiți”.

Programul complet al evenimentului poate fi consultat pe site‑ul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, sfesc.ro.

 

